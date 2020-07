Kabinet pakt zorgfraude aan met nieuwe wet

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stuurde vandaag het wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg naar de Tweede Kamer. De wet zorgt dat zorgfraude eerder zichtbaar wordt. Zo kan misbruik van zorggeld effectiever bestreden worden. Minister De Jonge: "Geld voor de zorg, moet naar de zorg. Fraudeurs mogen we niet weg laten komen met misbruik van geld dat voor de zorg bedoeld is."

Het wetsvoorstel regelt twee zaken: het Waarschuwingsregister zorgfraude en het Informatieknooppunt Zorgfraude. Het Waarschuwingsregister zorgfraude is nodig omdat fraudeurs vaak in verschillende gemeenten en in verschillende sectoren fraude met zorggeld plegen. Daardoor heeft geen enkele instantie een compleet beeld van deze fraude. Het Waarschuwingsregister zorgfraude maakt het mogelijk dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten gegevens over fraude kunnen delen. Zo kunnen ze elkaar voor fraudeurs waarschuwen. Fraudeurs kunnen zich daardoor niet langer ongemerkt van de ene naar de andere gemeente of van het ene naar het andere zorgdomein verplaatsen. Om een bedrijf of persoon te registreren in het Waarschuwingsregister zorgfraude, moet er een gerechtvaardigde overtuiging bestaan dat er gefraudeerd is.

Het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ), dat bedoeld is om signalen van fraude in de zorg uit te wisselen, wordt een stichting met een eigen wettelijke grondslag. Daardoor wordt het makkelijker voor organisaties om gegevens over zorgfraude uit te wisselen met het IKZ. Als een organisatie een vermoeden van fraude heeft en dit niet zelf op kan lossen, zet deze organisatie dit door aan het IKZ. Het IKZ kan het signaal van fraude koppelen aan vergelijkbare signalen, zodat een completer beeld ontstaat.

Zowel bij het Waarschuwingsregister zorgfraude als bij het IKZ mogen geen gegevens worden uitgewisseld waarop het medisch beroepsgeheim rust.