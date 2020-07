Nieuwe besmettingen bij twee nertsenbedrijven

Er zijn bij twee nertsenbedrijven besmettingen met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om een bedrijf in Ospel (met 6400 moederdieren) en een bedrijf in Vredepeel (met 12.500 moederdieren). De besmettingen zijn aan het licht gekomen door middel van het early warning monitoringssysteem waarmee wekelijks kadavers worden getest op het virus. De bedrijven worden zo snel mogelijk geruimd.

In totaal zijn nu 22 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard. Op de 20 bedrijven waar eerder SARS-CoV-2 is vastgesteld zijn alle dieren geruimd.

Maatregelen

Het kabinet heeft eerder maatregelen genomen voor alle nertsenbedrijven in Nederland, zoals een landelijk vervoersverbod voor nertsen, een bezoekersverbod in stallen en een strikt hygiëneprotocol, om verdere verspreiding tegen te gaan en om te voorkomen dat SARS-CoV-2 overgaat van nerts op mens, dat op twee bedrijven aannemelijk is gebeurd.

Het Rijk werkt aan een stoppersregeling waarmee nertsenbedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen. In 2024 stoppen nertsenhouderijen conform het wettelijk verbod sowieso hun activiteiten.