Europees geld voor Nederlandse infrastructuur

Nederland krijgt dit jaar 62 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie voor infrastructuurprojecten. Zo komt er 11,4 miljoen euro voor de aanleg van overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschepen langs de Waal en 6,5 miljoen euro voor beveiligde truckparkeerplaatsen. Om het spoorgoederenvervoer te verbeteren is er 8 miljoen euro aan Europees geld beschikbaar voor aanpassingen aan het spoor bij Amersfoort en 8,7 miljoen euro voor het Theemswegtracé in de Rotterdamse haven.

De subsidies komen uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Dit programma heeft als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht te komen. In totaal krijgen 11 projecten waar Nederlandse partijen bij betrokken zijn een subsidie van bij elkaar 82 miljoen euro. 62 miljoen hiervan gaat rechtstreeks naar weg-, spoor- en waterprojecten in Nederland. Vandaag gingen de Europese lidstaten akkoord met het voorgenomen besluit rondom de subsidieverdeling van de Europese Commissie. Subsidie kan met instemming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Bij de Europese Commissie worden aangevraagd door overheden en bedrijven.

Overnachtingsplaatsen binnenvaart

Nederland sleepte 11,4 miljoen euro subsidie in de wacht om 50 overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart aan te leggen. De aanlegplaatsen verschijnen aan de oevers van de Waal bij Spijk op de grens tussen Nederland en Duitsland. De overnachtingsplaatsen krijgen een maximale lengte van 135 meter. Ook komen er speciale ligplaatsen voor grote schepen met duwbakken en voor schepen met gevaarlijke stoffen.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Met extra slaapplekken langs deze belangrijke internationale vaarroute krijgen binnenvaartschippers meer mogelijkheden om goed uit te kunnen rusten. Hiermee kunnen we een belangrijke wens van de binnenvaart vervullen. Goed nieuws voor de schippers.”

Spoor

Om het spoor bij Amersfoort te verbeteren krijgt spoorbeheerder Prorail 8 miljoen euro subsidie. Met het geld wordt het spoor aan de oostzijde van station Amersfoort aangepast om het personen- en goederenvervoer met de trein beter te laten doorstromen.

Aan de werkzaamheden aan het Theemswegtracé in het Rotterdamse havengebied draagt Brussel 8,7 miljoen euro bij. Het Havenbedrijf Rotterdam bouwt met het beschikbare geld onder meer spoorbruggen voor een betere verbinding tussen de haven en het Europese achterland. Met de bruggen hebben treinen geen vertraging meer door de Calandbrug bij Rozenburg die meerdere keren per dag open staat om schepen door te laten.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Vervoer met de trein is schoon en veilig, daarom zetten we samen met de sector in op groei van het spoorgoederenvervoer. En verbeteren we op verschillende plekken in Nederland het spoor. Het Theemswegtracé is een directe schakel met de Betuweroute, de belangrijke ader tussen Rotterdam en het Ruhrgebied. Mooi dat de EU bijdraagt aan een nog sterkere verbinding.”

Truckparkings

Voor de aanleg van vijf beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens komt 6,5 miljoen euro beschikbaar. Met het geld worden 1600 parkeerplekken met voorzieningen voor chauffeurs aangelegd langs belangrijke snelwegen voor het goederenvervoer van en naar de Rotterdamse haven. De truckparkings komen langs de A15 bij Ridderkerk, de A16 bij Moerdijk, de A67 bij Maasbree, de A76 bij Bocholtz en bij de haven van Vlissingen. Het is voor het tweede jaar dat minister Van Nieuwenhuizen en de bestuurders van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Limburg en Zeeland succesvol geld ophalen in Brussel voor beveiligde truckparkings. Vorig jaar ging het om een bedrag van 4 miljoen euro.