Klaarstaan voor vluchtelingen die zelf LHBTI+ zijn

In het kader van Pride Week, plaatst het Ministerie van Justitie en Veiligheid deze week verschillende portretten van LHBTI+’ers uit het werkveld. Doordat het vanwege de coronacrisis niet mogelijk is om zelf actief bij de Canal Parade mee te kunnen varen, viert het Ministerie van Justitie en Veiligheid dit jaar individuele vrijheid door LHBTI+’ers uit het werkveld in deze vorm voor te stellen.

Beeld: © Ministerie van Justitie en Veiligheid / Imca Heinis

Vandaag: Barry Kossen-Merse

Barry werkt al 19 jaar bij COA, op dit moment als programmabegeleider bij AZC Amsterdam Willinklaan.

“Als programmabegeleider help ik bij het regelen van allerlei zaken zoals bijvoorbeeld voorlichting, huisvesting en lessen KNM (kennis van de Nederlandse maatschappij). Daarnaast ben ik vertrouwenspersoon voor asielzoekers die zichzelf identificeren binnen het LHBTI+ spectrum. Ik heb eigenlijk zelden te maken met asielzoekers die mij in het AZC negatief benaderen.



Iedereen weet wel dat je in Nederland mag en kan zijn wie je bent. Ik vind het vooral belangrijk dat ik als mens word gezien. Ook belangrijk: dat ik er kan zijn voor vluchtelingen die zelf LHBTI+ zijn. We hebben hier de diversiteitsvlag hangen. Alleen als ze dat al zien, voelen ze zich herkend, geaccepteerd en vooral opgelucht. Zoveel impact kan een symbool dus hebben!



Vanwege de gedragscode komt het nu niet meer voor dat we contact hebben met mensen zodra ze een huis toegewezen krijgen, maar dat was in mijn begintijd wel anders. Ik stuurde mensen die ik had begeleid altijd een kaartje om ze succes te wensen in de toekomst. Eén keer werd ik thuis uitgenodigd. Normaal zou ik er niet op in gaan, maar dit keer wel. We hebben nog steeds af en toe contact. Deze man woont inmiddels samen met zijn vriend en werkt bij BZK. Dat maakt me enorm trots! Ik ben heel blij dat ik aan het begin van zijn nieuwe leven mijn steentje bij heb kunnen dragen.



Binnen JenV vind ik het vooral belangrijk dat we elkaar blijven vinden. Ik ben blij met initiatieven zoals JuBi of de kerngroep LHBTI+ van COA. Laten we er voor zorgen dat we iets kunnen blijven betekenen voor de doelgroep!”