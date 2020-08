Coronadashboard uitgebreid met rioolwaterdata van 10 miljoen mensen

Vanaf vandaag zijn meer resultaten van het rioolwateronderzoek van het RIVM beschikbaar op het coronadashboard van de Rijksoverheid. Het gaat om resultaten van het onderzoek bij 80 meetlocaties. Uit onderzoek blijkt dat het coronavirus in ontlasting van mensen te vinden is, zelfs voordat zij klachten hebben. Door deze data te verzamelen en het aantal meetpunten uit te breiden, is op regionaal niveau steeds beter te zien of het virus ergens de kop opsteekt.

Het RIVM onderzoekt sinds april wekelijks rioolwatermonsters van rioolwaterzuiveringsinstallaties op de aanwezigheid van het coronavirus. In de afgelopen periode is het aantal meetpunten uitgebreid van 29 naar 80. Daarmee wordt het rioolwater van ongeveer 10 miljoen mensen in Nederland op het coronavirus onderzocht. Uiteindelijk worden alle ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties aan het dashboard toegevoegd. Het rioolwateronderzoek is gericht op rioolwater van grote groepen mensen en kan niet herleid worden naar een of enkele personen. Het is dus niet mogelijk nieuwe individuele besmettingen op te sporen via het rioolwater. De informatie kan wel herleid worden naar het voorzieningsgebied van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.



Onderzoekers testen eens per week rioolwater dat over 24 uur verzameld is. De testresultaten laten zien hoeveel virusdeeltjes in het rioolwater zitten. Niet bij alle mensen die corona hebben is het virus aan te tonen in de ontlasting. Sommige mensen die besmet zijn met het coronavirus hebben meer virusdeeltjes in hun ontlasting dan andere. En niet alle mensen die het coronavirus in hun ontlasting hebben, hebben gezondheidsklachten.



Aan het huidige onderzoek kunnen (regionale) bestuurders mede daarom nog geen conclusies verbinden. Hiervoor moet nog meer onderzoek worden gedaan naar bijvoorbeeld hoe sterk de waarden worden beïnvloed door regen. Wel geven deze data een indicatie van de verspreiding van het virus. Dat het aantal virusdeeltjes in rioolwater toeneemt komt overeen met wat we in de andere cijfers zien, zoals het oplopende aantal besmettingen in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant.

Minister Hugo de Jonge (VWS): "Met het dashboard brengen we in kaart hoe het coronavirus zich verspreidt, ook op lokaal niveau. En dat is belangrijk, want als je lokaal goed zicht hebt op nieuwe besmettingen, kun je ook daar maatregelen nemen. Kortom: hoe meer data, hoe sneller we kunnen ingrijpen, als het virus ergens oplaait. Daarom is het goed dat we het dashboard op deze manier blijven aanvullen."

Coronadashboard

Het coronadashboard wordt geregeld uitgebreid, zo wordt in de nabije toekomst ook zichtbaar hoeveel testen er in totaal afgenomen zijn door de GGD’en. Meer informatie vindt u op het Dashboard Coronavirus.