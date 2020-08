Tozo-uitkering voor zelfstandig ondernemers tot 1 juli 2021 verlengd

Het kabinet heeft vandaag besloten om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) tot de zomer van 2021 te verlengen.

De Tozo is onderdeel van het steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt dat de ministers en staatssecretarissen van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag hebben aangeboden aan de Tweede Kamer. ‘We bieden zelfstandig ondernemers die in zwaar weer verkeren zekerheid voor een langere periode en oriëntatie op een nieuwe toekomst’, aldus verantwoordelijk staatssecretaris Bas van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Tozo kent twee voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De tijdelijke regeling is afgeleid van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zelfstandigen met een huishoudinkomen onder het sociaal minimum kunnen binnen de huidige regeling aanspraak maken op financiële bijstand voor levensonderhoud. De nieuwe regeling kijkt daarnaast ook beperkt naar de financiële middelen van de zelfstandige, zoals bank- en spaarsaldi en aandelen. Zelfstandigen met beschikbare geldmiddelen niet hoger dan €46.520 komen in aanmerking voor inkomensondersteuning. Ander vermogen, zoals uit een eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten.

Oriënteren op de toekomst

Het kabinet vindt het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die ook de komende periode geen of onvoldoende inkomsten hebben en afhankelijk zijn van een Tozo-uitkering, zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. Gemeenten krijgen daarom extra middelen om coaching, advies en bij-of omscholing aan te bieden. Zij starten uiterlijk 1 januari 2021 met deze aanvullende dienstverlening.

Van ’t Wout: ‘Voor heel veel zelfstandigen is het is een uitzonderlijk moeilijke tijd, met grote onzekerheden. Een deel heeft gelukkig de draad weer op kunnen pakken of is hier mee bezig, met de Tozo als overbrugging. Andere ondernemers zullen zich noodgedwongen moeten voorbereiden op een nieuwe toekomst. De inzet van het kabinet is om deze zelfstandigen extra te ondersteunen en weer perspectief te bieden.’

Tozo

Gemeenten voeren de Tozo uit. Zij hebben de afgelopen periode alles in het werk gesteld om zelfstandig ondernemers te ondersteunen. Naar schatting 374.000 zelfstandigen hebben gebruik gemaakt van Tozo 1 die kon worden aangevraagd tot 1 juni. Op de ‘Tozo 2’ die tot 1 oktober geldt, is tot medio augustus circa 95.000 keer een beroep gedaan. Het gaat vooral om aanvragen voor een uitkering voor levensonderhoud, veel minder vaak om leningen voor bedrijfskapitaal. De Tozo 2 kent minder aanvragen dan Tozo 1 omdat veel beroepsgroepen het werk geheel of gedeeltelijk hebben hervat en vanwege de introductie van de partnerinkomenstoets. Gemeenten worden financieel gecompenseerd voor de kosten van de Tozo door het Rijk. Vanaf de zomer van 2021 kunnen zelfstandigen die hiervoor in aanmerking komen in hun gemeente een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (Bbz).