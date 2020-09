Paul Huijts nieuwe secretaris-generaal Buitenlandse Zaken

Paul Huijts start vandaag als secretaris-generaal bij Buitenlandse Zaken. Hij neemt de functie over van Joke Brandt, die nu de Nederlandse permanent vertegenwoordiger is bij de Verenigde Naties in New York.

‘De afgelopen zes jaar heb ik als secretaris-generaal bij het ministerie van Algemene Zaken de luxe gehad om met alle departementen in Den Haag te werken en ze te leren kennen. Vanuit AZ heb ik veel met BZ samengewerkt omdat een groot deel van de agenda van de minister-president buitenlandbeleid is. Europees beleid maar ook mondiaal en bilateraal. Ik ben altijd onder de indruk geweest van het vakmanschap, de bevlogenheid en inzet van BZ’ers op de posten en in Den Haag. Dat benadrukt dat mensen graag bij BZ werken.’

Verbinding met het buitenland

‘De verbinding van wat er in het buitenland gebeurt met de hartslag van Nederland, intrigeert mij. We vertegenwoordigen een relatief klein land dat in al z’n vezels verbonden is met wat er in de rest van de wereld gebeurt. Het zijn complexe vraagstukken. Wat tref je aan in al die landen, wat moeten wij ermee, waar willen wij op reageren? Waar wil je positie kiezen en waar besluit je niets mee te doen?'

'Dat is de laatste jaren alleen maar ingewikkelder geworden. Klassieke antwoorden voldoen vaak niet meer. Daarom vind ik het belangrijk om met elkaar het debat aan te gaan. Ons afvragen of het goede antwoord van gisteren, ook het antwoord van morgen is. Dat we de discussie op tafel krijgen en iedereen zijn zegje doet.’

Virtueel kennismaken

‘Het is een ingewikkelde tijd om binnen te komen. Voor iedere medewerker, en ook voor een SG. Ik heb de afgelopen maanden gemerkt dat we meer via een scherm en thuis konden werken dan ik dacht. Maar ik heb ook de beperkingen gezien.'

'Via een schermpje zie je niet alles. Je kunt niet altijd lezen wat iemand echt bedoelt of voelt. Een scherm werkt niet wanneer een gesprek moeilijk is, maar ook niet wanneer je een relatie wilt opbouwen. En dat is nou juist waar ik mijn energie de komende tijd in wil steken. Als dat allemaal via virtuele middelen moet, is dat wel lastig. Daar vinden we wel een weg in en dit zal hopelijk niet voor de eeuwigheid duren.’