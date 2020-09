Regionale werkgeversservicepunten helpen ‘werkgever anno nu’ vooruit

De coronacrisis heeft onze arbeidsmarkt in korte tijd veranderd. Verschillende sectoren draaien al maanden op halve kracht, waardoor mensen hun baan verliezen. Maar er zijn ook bedrijven die in deze moeilijke tijd juist staan te springen om extra personeel. In alle regio’s zijn werkgeversservicepunten actief die bedrijven helpen met hun vraag naar personeel. En die werkzoekenden ondersteunen naar nieuw werk. Met de campagne ‘Werkgevers anno nu’ willen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV, gemeenten en de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt deze regionale servicepunten beter op de kaart zetten.

Juist in deze tijd is het ontzettend belangrijk om mensen snel naar nieuw werk te helpen. En om mensen voor wie het moeilijk is om aan de slag te komen een steun in de rug te bieden. Werkgevers willen hun vacatures snel vervullen. Voor hen zijn de werkgeversservicepunten hét aanspreekpunt voor werk in de regio. - Staatssecretaris Bas van 't Wout

Via de regionale werkgeversservicepunten, vijfendertig in totaal verspreid over het land, kunnen werkgevers en werkzoekenden elkaar snel vinden. Het gaat dan om werkzoekenden die recent door de coronacrisis hun baan kwijt zijn geraakt, maar ook om mensen die al wat langer langs de kant staan en graag aan de slag willen. De servicepunten bieden werkgevers kandidaten aan en geven informatie en advies over beschikbare subsidies. Ze ondersteunen werkgevers ook met het passend maken van werk en het bieden van bijvoorbeeld jobcoaching.



Een overzicht van regionale werkgeversservicepunten is te vinden via www.werkgeversanno.nu.