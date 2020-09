Hogere straf voor doodslag

De maximale gevangenisstraf voor doodslag gaat omhoog van 15 naar 25 jaar. Daarmee wordt het verschil kleiner tussen de maximale gevangenisstraf voor moord (30 jaar) en de gevangenisstraf voor doodslag. Dat is de kern van een wetsvoorstel van de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Dekker (voor Rechtsbescherming) dat vandaag via internet in consultatie is gegaan.

De maatregel was eerder aangekondigd en komt tegemoet aan de wens van de Kamer. De maximale gevangenisstraf van 30 jaar voor moord bestaat naast de levenslange gevangenisstraf die de rechter kan opleggen.

Grapperhaus en Dekker vinden de verhoging van de straf wenselijk omdat doodslag een zeer ernstig misdrijf is dat onherstelbaar leed bij nabestaanden van slachtoffers veroorzaakt, en leidt tot onbegrip en gevoelens van onveiligheid in de samenleving. De straf doet nu geen recht aan de ernst van het misdrijf.

Bovendien moeten rechters voldoende mogelijkheden hebben om een passende straf op te leggen. Er kwamen signalen uit de rechtspraktijk dat het huidige strafmaximum bij zeer ernstige gevallen van doodslag als knellend wordt ervaren en het verschil tussen de maximumduur van de gevangenisstraffen voor doodslag en moord (te) groot is.

In 2018 kwamen in Nederland 119 mensen om het leven door doodslag of moord, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.