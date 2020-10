Staatssecretaris Knops geeft aftrap van “Coalition of the Willing” om digitale transformatie van overheden te versnellen

Op maandag 5 oktober 2020 heeft de startbijeenkomst van de Coalition of the Willing plaatsgevonden onder leiding van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Coalition of the Willing is een initiatief van acht Europese landen om gezamenlijk resultaten te boeken én van elkaar te leren op het vlak van digitalisering van de overheid. Bewindslieden uit België, Duitsland, Denemarken, Estland, Frankrijk, Finland en Portugal kwamen in een videovergadering bij elkaar om deze samenwerking te bekrachtigen en spraken af welke resultaten ze willen bereiken.

De landen gaan werken aan concrete oplossingen voor digitale vraagstukken. Afgesproken is dat thema’s als mensgerichte inzet van artificiële intelligentie, digitale dienstverlening over grenzen heen, de ontwikkeling van digitale identiteit, data en open source en cybersecurity in november dit jaar worden uitgewerkt tot concrete vraagstukken. Veelbelovende resultaten zullen uiteindelijk ook met andere landen worden gedeeld.

Staatssecretaris Knops: “Door de coronacrisis maakt de digitale transformatie van de overheid een versnelling door. Of het nu gaat om telewerken, communicatie op afstand, digitale dienstverlening aan burgers of digitale inspectie. Met de Coalition of the Willing slaan we met een aantal Europese koplopers op het gebied van de digitalisering de handen ineen. Door de sterke kanten van ieder land te benutten, kunnen we sneller betere resultaten bereiken. We leren door te experimenteren”.

De Coalition of the Willing zal onder voorzitterschap van Nederland tweemaal per jaar samenkomen om de voortgang en resultaten te bespreken. Het volgende overleg tussen de bewindslieden staat gepland voor december 2020.