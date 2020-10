Minister Van Ark: nieuwe maatregelen voor beschikbaar houden acute zorg

Door de snelle stijging van het aantal COVID-19-patiënten, neemt de druk op de zorg en iedereen die in de zorg werkt toe. Daarnaast maken veel mensen zich zorgen over het uitstellen van hun afspraak in het ziekenhuis of bij hun arts. Om ervoor te zorgen dat acute zorg en kritieke planbare zorg beschikbaar blijft, heeft minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) met betrokken partijen nieuwe maatregelen afgesproken.