Doorbraak in aanpak personen met een hoog veiligheidsrisico

Minister Grapperhaus en staatssecretaris Blokhuis hebben vandaag met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de Dienst Justitiële Inrichtingen een doorbraak bereikt in de aanpak hoe om te gaan met de zorg aan personen met een hoog veiligheidsrisico.

Het gaat erom meer inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van beveiligde zorg voor deze mensen. De inzet is dat er landelijk sneller zicht is op waar de opnamecapaciteit voor beveiligde zorg beschikbaar is.

Het gaat landelijk om een groep van ongeveer 1.500 mensen met een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking en/of verslaving, die een ernstig risico vormen voor zichzelf of hun omgeving.

De bewindslieden hebben met betrokken partijen een convenant getekend waarin is afgesproken een ‘dashboard’ in te richten dat gaat helpen ‘real time’ inzicht te krijgen in het aanbod van (beschikbare) beveiligde zorg, zodat mensen die toegang dienen te krijgen tot beveiligde zorg sneller opgenomen kunnen worden. Binnen een in te stellen landelijk coördinatiepunt kunnen knelpunten die aan de hand van het dashboard naar boven komen bespreekbaar gemaakt worden

Het dashboard is een hulpmiddel voor de reeds bestaande opname- en plaatsingspraktijk. Het convenant is ondertekend door VGN, de Nederlandse ggz, JenV, VWS en DJI.