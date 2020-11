Meer toezicht op naleving coronamaatregelen in drukke winkelgebieden

De detailhandel verscherpt op verzoek van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Keijzer (EZK) het toezicht in winkelgebieden om de naleving van coronamaatregelen nog beter op orde te krijgen. Bij drukte in winkels en in winkelgebieden wordt ingegrepen door de winkeliers, hierbij worden zij zo nodig ondersteund door BOA’s en politie.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland hebben winkeliers en winkelmedewerkers hard gewerkt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Toch ziet het kabinet dat een extra stap nodig is om het virus de komende tijd onder controle te krijgen en te houden. Veilig winkelen speelt daarbij een belangrijke rol, zeker in de drukke decembermaand.

In overleg met VNO-NCW, MKB-Nederland en de brancheorganisaties in de detailhandel is door de bewindslieden afgesproken dat de detailhandel en overheid er samen voor zorgen dat de maatregelen in de winkels beter worden nageleefd en de omgeving van de winkels veilig is.

De detailhandel stelt een private toezichthouder aan om ervoor te zorgen dat winkelbezoekers en winkelmedewerkers de maatregelen uit het protocol ‘veilig winkelen’ naleven. Als de richtlijnen en afspraken niet worden nagekomen kan de private toezichthouder een beroep doen op de lokale overheid om de naleving af te dwingen, bijvoorbeeld door de inzet van BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren).

Nederland telt ongeveer 2500 winkelgebieden, dit zijn zowel winkelstraten in binnensteden, als (wijk)winkelcentra en woonboulevards.

Afsprakenkader Naleving en Handhaving Verantwoord Winkelen: mijncoronaprotocol.nl/protocol/winkelen.