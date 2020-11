13 nieuwe MKB-deals voor regionale ondersteuning mkb

Met 13 nieuwe MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) regionaal het midden- en klein bedrijf. De in totaal 7,5 miljoen uit het MKB-Actieplan geeft gemeenten en provincies meer middelen om te doen wat het mkb in hun regio nodig heeft. De tweede lichting MKB-deals gaat vandaag van start en is goed voor 4,5 miljoen euro.

MKB-deals zijn samenwerkingen van gemeenten en provincies om het brede mkb te versterken. Met de tweede lichting die vandaag wordt gelanceerd, komt het totaal uit op 22 MKB-deals. Hiermee wordt een belangrijke actie uit het MKB-Actieplan verder gebracht, aldus staatssecretaris Keijzer (EZK):

Of het nu gaat om het opleiden van vakmensen of het versterken van kennisnetwerken: gemeenten en provincies weten vaak het beste wat mkb in de eigen regio nodig heeft. Daarom wil ik met de MKB-deals niet het wiel opnieuw uitvinden, maar geven we wat al draait een extra zet. Zo krijgen ondernemers uit 22 regio’s door heel Nederland ondersteuning die op hen is toegesneden

Meer kennis naar het mkb

Innovatie, internationaal ondernemen en kennisdeling zijn belangrijke thema’s binnen deze lichting. Zo helpt MKB-deal Sm@rt Together bedrijven in de regio Arnhem-Nijmegen met digitaliseren. Denk aan ondersteuning bij het inzetten van digitale kanalen voor nieuwe afzetmarkten of verdienmodellen.

In regio De Peel blijkt kennisdeling over robotisering en digitalisering een grote uitdaging voor ondernemers in de slimme maakindustrie. Het project ‘Peel Digitaal’ inspireert en ondersteunt bedrijven om hun kennis en ervaringen te delen. Ook wordt hier ingezet op de toekomstige arbeidsmarkt middels stages en beroepenoriëntatie met het platform ‘Stageregio Helmond-De Peel’



