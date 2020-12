Nederland geeft extra steun aan kwetsbare groepen in Libanon op donorconferentie

Nederland heeft besloten om extra steun te bieden aan de meest kwetsbare groepen in Libanon. Vandaag organiseerde Frankrijk samen met de Verenigde Naties een donorconferentie voor het land. Door de coronapandemie en de explosie in de haven van Beiroet is de al kwetsbare situatie in Libanon verergerd. Grote groepen leven onder de armoedegrens en negen op de tien vluchtelingen zijn afhankelijk van financiële steun voor voedsel.

Nederland trekt daarom ongeveer 20 miljoen euro extra uit voor steun aan deze kwetsbare groepen. De helft van de Nederlandse bijdrage gaat naar financiële steun voor vluchtelingen via UNHCR. Overige bijdragen verlopen via internationale organisaties en gaan naar programma’s op het gebied van werkgelegenheid in de landbouwsector, geestelijke gezondheidszorg en psychosociale hulp voor kwetsbare vluchtelingen en de Libanese bevolking die vluchtelingen opvangt.