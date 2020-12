58 Landen op de bres voor persvrijheid bij conferentie minister Blok

Ministers uit 58 landen nemen woensdag 9 en donderdag 10 december deel aan een internationale conferentie over persvrijheid. Dat doen ze op uitnodiging van minister Blok van Buitenlandse Zaken. De World Press Freedom Conference 2020 vindt dit jaar plaats op een digitaal platform vanuit Den Haag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en UNESCO organiseren het evenement.

Het is de eerste keer in de historie van de World Press Freedom Conference WPFC dat er een sessie met ministers plaatsvindt. De ministers bespreken woensdag onder meer hoe effectiever kan worden opgetreden tegen alle vormen van geweld tegen journalisten, cameramensen, fotografen en mediatechnici. De 58 deelnemende landen leggen hun afspraken vast in een slotverklaring.

Blok: ‘Tijd voor actie’

Minister Blok van Buitenlandse Zaken: “Journalisten moeten wereldwijd beter beschermd worden, zodat ze hun rol als waakhond van de democratie kunnen spelen. Landen die al beloftes hebben gedaan, maar nog steeds de persvrijheid schenden, moeten we daarop aanspreken. We hebben het gereedschap en de standaarden al. Nu is het tijd voor actie. Daar gaan we ons met 58 landen sterk voor maken.”

Nieuw forum

Nederland introduceert dit jaar ook een forum voor rechters, aanklagers, advocaten juridische experts en instituties, dat jaarlijks zal terugkeren tijdens de WPFC. Doel is het uitwisselen van praktijkervaringen bij de bescherming van vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van journalisten. Dit Forum of Legal Actors is een gezamenlijk initiatief met UNESCO, Free Press Unlimited en het Asser Institute for Public International Law.

Programma

Enkele duizenden deelnemers doen mee aan de conferentie in een virtuele conferentieruimte via een digitaal platform. In het World Forum in Den Haag zijn vier studio’s ingericht waar circa twintig sessies plaatsvinden. In de vorm van talkshows en andere journalistieke formats met bekende sprekers uit de hele wereld, zoals Christiane Amanpour, Amal Clooney en Hatice Cengiz, de weduwe van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi. De presentatie is in handen van Humberto Tan.

Kijk voor meer informatie over het programma en spreker op de website van de conferentie en het digitale platform.