Nieuwe mkb-route in het hbo: winst voor het bedrijf en de student

Het bedrijfsleven heeft een groeiende behoefte aan goed geschoold personeel. Met dit ‘werkend leren’-principe geven de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) samen met ondernemersorganisatie MKB-Nederland uitvoering aan de ambitie uit het MKB-Actieplan van staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Hiermee wordt een groep potentiele medewerkers aangeboord voor het mkb.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Hogescholen zijn een bron van talent waar het mkb nog meer van moet kunnen profiteren. De studenten beschikken over nieuwe vaardigheden die nodig zijn om de innovaties in het mkb verder te brengen. Bijvoorbeeld in de auto industrie, immers auto’s zijn tegenwoordig steeds meer computers op wielen. De student neemt de nieuwste technologische kennis mee, bij het mkb-bedrijf leert hij of zij dit toepassen bij het onderhouden en ontwikkelen van auto’s. Een betere samenwerking tussen het mkb en het hbo is echt mogelijk en versterkt het brede mkb, en daarmee onze economie.”

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland: “De mkb-route in het hbo is voor ons een lang gekoesterde wens. In het mbo werkt de combinatie van leren en werken (de BBL-leerweg) uitstekend en we pleiten er al langer voor om dat ook in het hbo mogelijk te maken. Ook in het mkb is er steeds meer behoefte aan hoger opgeleide mensen. Via de mkb-route kunnen studenten bovendien ervaren hoe het is om in een mkb-bedrijf te werken. Daarbij biedt de route – met maatwerk – ook voor volwassenen goede mogelijkheden in het kader van een leven lang ontwikkelen.”