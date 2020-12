Meer lucht voor zelfstandigen: aflossingsdatum Tozo naar juli 2021

Zelfstandigen die lenen via de Tozo, hoeven pas vanaf juli 2021 te starten met aflossen. Dat laat staatssecretaris Bas van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag weten in zijn brief aan de Tweede Kamer. Door de eerdergenoemde datum van 1 januari wordt een streep gezet.

Staatssecretaris Bas van 't Wout: "Zelfstandig ondernemers doormaken een uitzonderlijk moeilijke tijd met grote onzekerheden. Aan het begin van de crisis hadden wij niet voorzien dat deze tot nu zou voortduren. Helaas is dit wel de situatie. Een situatie waar zij niets aan kunnen doen. Daarom zorgt het kabinet nu dat zelfstandigen iets meer lucht krijgen."

Langere looptijd aflossen

Naast uitstel van aflossen en de tijdelijk stopgezette renteopbouw wordt ook de looptijd waarbinnen een verstrekte lening afgelost moet zijn verlengd. Deze wordt met zes maanden verlengd naar in totaal 3,5 jaar. Wie toch per januari 2021 of sneller dan binnen 3,5 jaar wil aflossen, kan dat uiteraard nog steeds doen.

Tozo: aanvullende inkomensondersteuning en een lening bedrijfskapitaal

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) is onderdeel van het steun- en herstelpakket voor de economie en de arbeidsmarkt. De Tozo kent twee voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De tijdelijke regeling is afgeleid van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). De Tozo loopt tot 1 juli 2021.