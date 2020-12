Meer subsidiemogelijkheden- en budget voor verduurzaming woningen en bedrijven

Het kabinet trekt miljoenen uit om de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) per 1 januari 2021 uit te breiden. Woningeigenaren kunnen vanaf dat moment - naast de bestaande subsidie voor de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler - ook een tegemoetkoming aanvragen voor isolatiemaatregelen en een aansluiting op een warmtenet. MKB-bedrijven en andere zakelijke partijen met een kleinverbruikersaansluiting kunnen per 1 januari een subsidieaanvraag indienen voor de aanschaf van zonnepanelen en (kleine) windmolens. Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) kunnen voor een (centrale) aansluiting op een warmtenet eveneens een beroep doen op de ISDE. In totaal trekt het kabinet in 2021 €164 miljoen uit voor de ISDE.

De Investeringssubsidie Duurzame Energie biedt sinds 2016 een financiële tegemoetkoming voor de aanschaf van duurzame warmte-installaties zoals warmtepompen en zonneboilers. Woningeigenaren en zakelijke partijen krijgen zo een deel van hun investering als subsidie vergoed. Op deze wijze is vanaf de start van de regeling voor in totaal 300.000 apparaten subsidie verstrekt. Per 1 januari wordt de subsidieregeling uitgebreid zodat de regeling beter aansluit bij de afspraken uit het klimaatakkoord. De nieuwe regeling krijgt de naam Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing en wordt uitgebreid met (1) isolatiemaatregelen door woningeigenaren, (2) een aansluiting op een warmtenet door woningeigenaren en VvE’s en (3) investeringen in kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en windturbines door zakelijke partijen met een kleinverbruikersaansluiting.

Isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet

Woningeigenaren kunnen vanaf 2021 subsidie krijgen voor het nemen van de volgende typen (energiebesparende) isolatiemaatregelen: (a) dakisolatie, (b) gevelisolatie, (c) spouwmuurisolatie, (d) vloer- of bodemisolatie, (e) HR++ glas of triple-glas, waarbij triple-glas dient te worden gecombineerd met een nieuw isolerend kozijn. Daarnaast kunnen woningeigenaren vanaf 2021 een tegemoetkoming krijgen voor de kosten die gemoeid zijn met een aansluiting op een warmtenet. Om in aanmerking te komen voor subsidie voor isolatie moeten minimaal twee verschillende typen isolatiemaatregelen worden genomen, of een combinatie van één type isolatiemaatregel met de aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler of een aansluiting op een warmtenet.

VvE’s kunnen onder voorwaarden subsidie aanvragen voor een centrale aansluiting op een warmtenet en kunnen bovendien voor isolatiemaatregelen tot en met 2022 gebruik blijven maken van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Woningeigenaren komen vanaf 2021 niet meer in aanmerking voor subsidie vanuit de SEEH. Voor isolatiemaatregelen, aansluitingen op een warmtenet en warmtepompen en zonneboilers is in 2021 in totaal €124 miljoen beschikbaar.

Zonnepanelen en kleine windmolens

Voor MKB-bedrijven en andere zakelijke partijen met een kleinverbruikersaansluiting zoals woningcorporaties, scholen, sportverenigingen en theaters wordt de ISDE tijdelijk (de komende drie jaar) uitgebreid met subsidie voor kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en windmolens. Hiervoor gelden voorwaarden, bijvoorbeeld ten aanzien van het rotoroppervlak van windmolens en het vermogen van de zon pv-installatie. Daarnaast blijft het voor zakelijke partijen mogelijk om subsidie aan te vragen voor warmtepompen en zonneboilers. Voor investeringen in zonnepanelen en kleine windmolens is in de komende drie jaar in totaal €100 miljoen beschikbaar, waarvan €40 miljoen in 2021.

Aanvragen via RVO

Een subsidieaanvraag voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing kan worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de website van RVO is vanaf 4 januari een compleet overzicht van de voorwaarden van de ISDE te vinden. Kijk hiervoor op: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde.