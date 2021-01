Eerste coronavaccinatie toegediend bij GGD-priklocatie Veghel

Vanmorgen zijn bij de vaccinatielocatie van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant in Veghel de eerste coronavaccinaties toegediend bij zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Ook de eerste medewerkers uit de directe COVID-zorg worden vanaf vandaag in ziekenhuizen gevaccineerd.

Verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri ontving de eerste prik in aanwezigheid van minister Hugo de Jonge, André Rouvoet (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio ) en Jaap van Delden (programmadirecteur RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu COVID-19-vaccinatie). Het RIVM coördineert de uitvoering van de coronavaccinatie.

Eerste vaccinaties

Sinds maandag 4 januari worden de uitnodigingsbrieven verstuurd naar de circa 269.000 zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Vanaf vandaag worden de eerste mensen uit deze groep gevaccineerd door de GGD. Ook worden nu in ziekenhuizen circa 30.000 medewerkers uit de directe COVID-zorg gevaccineerd. Het gaat daarbij om een selecte groep verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, de COVID-afdeling en ambulancemedewerkers.

GGD-priklocaties

Vanaf aanstaande vrijdag kunnen zorgmedewerkers zich ook laten vaccineren bij GGD-priklocaties in Houten en Rotterdam, maandag 11 januari volgen de locaties Amsterdam, Drenthe en Den Haag. Met ingang van 15 januari zijn alle 25 GGD-vaccinatielocaties in het land geopend voor het toedienen van de COVID-19-vaccins. Vanaf 18 januari kunnen maximaal 66.000 zorgmedewerkers per week worden gevaccineerd op de verschillende locaties. De afgelopen twee dagen zijn via het GGD-callcenter met 59.608 personen afspraken gemaakt voor de eerste en tweede prik.



Na de groep zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, worden ook zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg (178.000 mensen), wijkverpleging en Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning -ondersteuning (166.000 mensen) uitgenodigd om een afspraak te maken voor vaccinatie.