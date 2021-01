11 januari 2021: Nederland opent digitale techbeurs CES met grootste bedrijvendelegatie ooit

Op 11 januari 2021 ‘vertrekken’ ruim 90 Nederlandse bedrijven naar de grootste techbeurs ter wereld, de Consumer Electronics Show (CES), die digitaal plaatsvindt en vijf weken duurt. Deze grootste Nederlandse deelname aan de beurs ooit wordt officieel gelanceerd door staatssecretaris Mona Keijzer en startupambassadeur Constantijn van Oranje van Techleap.nl. Het evenement is live digitaal bij te wonen voor publiek en pers.

Programma 11 januari om 16:00 uur

Opening door Mona Keijzer, Constantijn van Oranje en Gary Shapiro (de directeur van CTA, de Amerikaanse branchevereniging voor techondernemers) en Karen Chupka (ceo van CES).

Talkshow met deelnemende bedrijven waaronder Tover die met hun Tovertafel mensen met dementie en verstandelijke beperkingen activeert, en Qblox, die een manier ontwikkeld heeft om de quantumcomputer snel en betrouwbaar aan te sturen.

Lancering Netherlands CES Innovation Roadshow, waarbij deelnemende bedrijven verschillende voor hen interessante landen virtueel bezoeken om potentiële klanten en investeerders te ontmoeten (meer informatie hieronder).

Rondetafel met durfinvesteerders uit Silicon Valley georganiseerd door Silicon Valley Bank en het Nederlandse consulaat-generaal in San Francisco.

Volg maandag 11 januari de livestream.

Welke bedrijven gaan er mee?

De volledige lijst van deelnemende Nederlandse bedrijven is hier te vinden.

De uitdagingen en kansen van het buitenland

Uit een onderzoek van Techleap.nl (2019) blijkt dat uitbreiding naar het buitenland voor Nederlandse groeibedrijven een van de grootste uitdagingen is waar ze ondersteuning bij wensen. Om deze reden organiseren het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat deze beursmissie, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De CES is jaarlijks een ontmoetingsplaats van zo’n 170.000 bedrijven en investeerders uit zo’n 160 landen. De deelnemers hebben vooraf professionele begeleiding gekregen om hun bedrijf zo effectief mogelijk te promoten.