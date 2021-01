Wetswijziging aangenomen: negatieve PCR-test blijft verplicht voor reizigers uit hoog-risicogebieden

Zowel de Eerste als de Tweede Kamer zijn akkoord met een aanpassing van de Wet publieke gezondheid, die reizigers uit hoog-risicogebieden verplicht een negatieve PCR-testuitslag te laten zien bij vertrek naar Nederland. Dit geldt voor alle reizigers die per vliegtuig, bus, trein of schip uit deze gebieden naar Nederland komen. Het kabinet wil hiermee voorkomen dat mensen die vanuit het buitenland terugreizen naar Nederland het virus met zich meebrengen. Bovendien is er een mogelijk besmettelijkere variant van het COVID-19-virus aanwezig in een aantal landen.

Het kabinet past de wet aan om iedere mogelijke discussie over de juridische grondslag voor de verplichte negatieve testuitslag, voor zover nodig, te beslechten. Daarnaast blijft het kabinet benadrukken alleen op reis te gaan als het strikt noodzakelijk is. Vakantie en familiebezoek zijn niet-noodzakelijke reizen. Mensen die uit hoog-risicogebieden komen moeten in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine.

De wet is vanaf 9 januari van kracht. Op 4 januari ging er al een ministeriële regeling in onder de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, waarin deze verplichting was opgenomen. Voor reizigers naar Nederland blijft de situatie dus ongewijzigd.