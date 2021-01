Aangiftes naar aanleiding van misbruik bij TVL regeling

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie vanwege vermoedens van misbruik bij de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. Het gaat om 70 aangiftes. De TVL regeling is bedoeld voor MKB bedrijven die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Deze regeling is onderdeel van het uitgebreide steun- en herstelpakket en wordt uitgevoerd door de RVO. De RVO heeft serieuze signalen ontvangen dat er sprake is van misbruik van de TVL regeling.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Deze steunmaatregelen zijn juist opgezet om ondernemers die het momenteel loodzwaar hebben te helpen hun vaste lasten te betalen. Wie misbruik maakt van steunmaatregelen moet zich schamen. Ik doe er alles aan om dit te voorkomen en ik schrik er niet voor terug om aangifte te laten doen bij het OM als daar reden voor is. Zo kan de regeling blijven doen waarvoor ze in het leven is geroepen: ondernemers die het hard nodig hebben zo snel mogelijk van financiële steun voorzien.”

Sinds de opening van de TVL regeling zijn er bijna 110.000 aanvragen voor de TVL ontvangen waarvan er tot nu toe ruim 96.000 zijn toegekend. Na de signalen van mogelijk misbruik is RVO een onderzoek gestart. Het gaat om 481 gevallen van mogelijk misbruik. Na onderzoek door RVO en overleg met FIOD en het Openbaar Ministerie is besloten over te gaan tot 70 aangiftes. RVO werkt in samenwerking met de banken aan terugvordering en gebruikt deze signalen om het proces aan te scherpen.

Voorkomen misbruik

De TVL regeling is erop gericht om mkb-ondernemers en zzp’ers snel van steun te voorzien om hun vaste lasten te betalen, aanvragen worden daarom waar het kan geautomatiseerd afgehandeld. Om misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan is een uitgebreid systeem ingericht. Op basis van deze meldingen is het systeem als volgt aangescherpt:

Het risicoprofiel wordt aangepast op basis van waargenomen patronen. Bij een hoger risicoprofiel van aanvragen worden aanvragen vooraf handmatig beoordeeld.

Handmatige controle is aangescherpt bij de uitbetaling van voorschotten.

Alle aanvragen worden vanaf nu bij bevoorschotting en bij de vaststelling gecontroleerd op basis van gegevens van de Belastingdienst.

Bij een vermoeden van misbruik na een onderzoek, wordt sneller overgegaan tot het vaststellen van de subsidie op nihil en worden eventuele voorschotten teruggevorderd.

Er zal nog intensiever overleg plaatsvinden tussen RVO, KVK, de banken, FIOD, Belastingdienst en het UWV. Er is dagelijks overleg tussen de gespecialiseerde fraudeafdelingen van banken en die van de RVO.

Het ministerie van EZK bekijkt samen met RVO of deze maatregelen voldoende zijn om misbruik tegen te gaan.

TVL regeling

De Tegemoetkoming Vaste Lasten subsidie is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die meer dan 30% omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Voor de TVL Q4 2020 is € 833 miljoen beschikbaar gemaakt voor steun aan bedrijven. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de TVL regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TVL uit.