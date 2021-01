Eerste coronavaccinatie voor bewoners van instellingen in de verpleeghuis- en gehandicaptenzorg

Vanaf vandaag, maandag 18 januari 2021, starten twaalf instellingen in de verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg met het vaccineren van hun bewoners tegen COVID-19. Deze week worden in de verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking naar verwachting 15.000 bewoners gevaccineerd.

Minister Hugo de Jonge (VWS) gaat op werkbezoek bij diverse locaties waar wordt gevaccineerd. In Bennekom (verpleeghuis Opella) wordt Tini, een 101-jarige verpleeghuisbewoonster, als eerste gevaccineerd. Later op de dag bezoekt de minister ook twee instellingen in de gehandicaptenzorg: Middin (Den Haag) en ‘s Heeren Loo (Monster). Ook daar wordt vandaag gestart met vaccineren.

De Jonge: “Met de hulp van instellingsartsen starten we nu met het beschermen van onze ouderen en de meest kwetsbare mensen. Zij vormen de belangrijkste groep in de vaccinatiestrategie. Naast de 25 priklocaties van de GGD wordt er vanaf vandaag dus ook gevaccineerd in verpleeghuizen en instellingen in de gehandicaptenzorg. Hiermee komt de vaccinatie-operatie echt op stoom.”

Bewoners van verpleeghuizen en instellingen krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer aangeboden. Zij worden gevaccineerd door de instellingsartsen. Het RIVM heeft uitgewerkt op welke manier het vaccin aan deze instellingen kan worden verstrekt. Ziekenhuisapotheken bieden daarbij ondersteuning. Voor de vaccinatie is door de bewoners of hun (wettelijke) vertegenwoordigers al toestemming verleend. De groep bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg omvat in totaal 155.000 mensen, waarvan de eerste 15.000 mensen deze week worden gevaccineerd. De rest volgt in de weken daarna.

Woensdag 6 januari werden de eerste mensen in Nederland gevaccineerd. Sindsdien zijn circa 40.000 zorgmedewerkers in de ziekenhuizen en ruim 35.000 zorgmedewerkers van verpleeghuizen gevaccineerd. Sinds afgelopen vrijdag zijn alle GGD-priklocaties geopend en daarmee kunnen vanaf nu 66.000 zorgmedewerkers per week worden gevaccineerd. Dit aantal loopt in de komende tijd op als er meer vaccins beschikbaar komen.