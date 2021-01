Coronadashboard aangevuld met vaccinatiecijfers

Vanaf vandaag is het coronadashboard uitgebreid met informatie over het vaccineren in Nederland. Het dashboard laat nu ook informatie zien over onder andere het aantal gezette prikken en over de verwachte leveringen van vaccins.

Minister Hugo de Jonge (VWS): “Vaccineren is de belangrijkste troef om uit deze crisis te komen. Daarom is het logisch dat mensen graag willen weten waar we staan en hoeveel mensen een prik hebben gehad. Deze cijfers zijn een bijzondere toevoeging tussen de cijfers over besmettingen en ziekenhuisopnames, want dit zijn de enige cijfers waarvan we graag willen dat ze oplopen.”

De komende weken worden meer vaccinatiegegevens aan het dashboard toegevoegd, waaronder gegevens over de vaccinatiebereidheid en de vaccinatiegraad. De vaccinatiecijfers worden dagelijks bijgewerkt.

Dashboard geeft overzicht

Met het coronadashboard brengt het ministerie van VWS belangrijke cijfers over de ontwikkeling van corona in Nederland samen, zoals het aantal ic-opnames, positieve testuitslagen en een schatting van het aantal besmettelijke mensen. Burgers, beleidsmakers en wetenschappers kunnen zo in één oogopslag zien wat de stand van zaken is rond de verspreiding van het coronavirus. Met de combinatie van actuele gegevens op het dashboard kan het virus sneller en preciezer worden opgespoord en bestreden.