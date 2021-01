Mondiaal centrum voor voedselinnovatie komt naar Nederland

Nederland gaat het centrum vormen voor wereldwijde voedselinnovatie met het Global Coordinating Secretariat (GCS) in Wageningen. Dat maakte premier Rutte tijdens een digitale bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) bekend. Het GCS maakt onderdeel uit van het voedselsysteem initiatief van het WEF om innovaties en nieuwe technologieën in de voedselketen aan te jagen die bijdragen aan de mondiale voedselzekerheid. Het GCS stuurt vanuit Nederland de verdere ontwikkeling van de wereldwijde regionale voedselinnovatie hubs aan waaronder de Europese hub in Food Valley Wageningen.

Wereldwijd hebben bijna 2 miljard mensen geen toegang tot voldoende, voedzaam en veilig voedsel en lijden 690 miljoen mensen aan chronische honger of gebrek aan goede voeding. De verwachte groei van de wereldbevolking en de gevolgen van de klimaatcrisis maakt de urgentie van deze voedselonzekerheid alleen maar groter. We moeten dus meer en ook slimmer voedsel produceren dan ooit tevoren.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: “De Nederlandse agrifood, tuinbouw en veredeling sectoren zijn wereldspelers als het gaat om kennis en technieken voor het duurzaam produceren en verwerken van voedsel. Die kennis en innovatie gaat al de wereld over, denk bijvoorbeeld aan het bedrijf East-West Seed van Simon Groot dat miljoenen kleine boeren voorziet van goed zaaigoed. Met FoodValley als Europese Food Hub in de WEF en het Global Coordinating Secretariat in Nederland kunnen we die kennis en kunde nog veel meer delen met de wereld.”

Minister Van ‘t Wout van Economische Zaken en Klimaat: “De Nederlandse economie is een van de meest innovatieve ter wereld. Met de komst van het Global Coordinating Secretariat kunnen we onze innovatiekracht nog beter inzetten om een bijdrage te leveren aan de voedselzekerheid in de wereld. Met een sterke combinatie van bedrijven en kennisinstellingen in de agrifood, tuinbouw, veredeling, hightech en ICT hebben we alle factoren in huis om een leidende rol te vervullen en de benodigde verandering van het voedselsysteem vorm te geven.”

Food Innovation Hubs

Om de manier waarop we voedsel produceren en consumeren te veranderen zijn wereldwijd schaalbare innovaties nodig die passen bij de regionale omstandigheden. De regionale Food hubs spelen daarbij een cruciale rol door boeren, bedrijven, wetenschappers en (andere) partijen uit de voedselketen bij elkaar te brengen om innovaties en bedrijfs- en verdienmodellen te ontwikkelen die bijdragen aan een duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem. Er zijn hubs opgezet in Azië, Afrika en Midden- en Zuid-Amerika. FoodValley is sinds november aangesteld als de Europese Food Hub aan de wereldwijde tafels.

Global Coordinating Secretariat

Het kabinet en ontwikkelmaatschappij Oost NL (in opdracht van de provincie Gelderland en provincie Overijssel) ondersteunen het GCS financieel en met het vormen van een klein kernteam. Het GCS zal de regionale hubs helpen met opschalen, nieuwe regionale hubs aanjagen en werken aan wereldwijde partnerschappen voor innovatie. Zo zorgen zij er samen voor dat kennis en innovatie voor een gezond en duurzaam voedselsysteem beter verspreid worden over de wereld.