Eerste leveringen COVID-19 vaccins rond 15 februari naar Caribisch deel Koninkrijk

Het Caribisch deel van het Koninkrijk is op stoom om – zoals gepland - rond 15 februari 2021 te starten met vaccineren tegen COVID-19. Het RIVM bereidt de eerste verzendingen van vaccins voor. Voor Saba en Sint Eustatius gaat het om een eerste levering van het Moderna-vaccin. Voor Bonaire en de CAS landen (Curaçao, Aruba en Sint Maarten) gaat het in deze eerste fase om vaccins van BioNTech/Pfizer.

Keihard gewerkt

Minister Zita Jesus-Leito (Curaçao), Minister Danguillaume Oduber (Aruba), Minister Richard Panneflek (Sint Maarten) en Staatssecretaris Paul Blokhuis (Nederland) hebben in hun vierlanden overleg gezamenlijk bevestigd dat zij alle volwassenen in het Caribisch deel van het Koninkrijk de mogelijkheid willen aanbieden om gevaccineerd te worden tegen COVID-19. De bewindspersonen concluderen met vaccinatiegezant Marc Sprenger dat er door heel veel betrokkenen keihard wordt gewerkt op alle eilanden om op tijd klaar te zijn voor de uitvoering van de vaccinatiecampagne en dat het heel hoopgevend is dat de eerste partijen vaccin rond 15 februari geleverd kunnen worden. Ook voor het Caribisch deel van het Koninkrijk ontstaat daarmee extra perspectief op het einde van de corona crisis. Het is de inzet dat de vaccinatiecampagne op alle (ei)landen is afgerond voor het begin van het orkaanseizoen.

Vaccinatiegezant

In opdracht van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) assisteert vaccinatiegezant dr. Marc Sprenger (voormalig DG RIVM) de (ei)landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk om tijdig te kunnen starten met vaccineren. De vaccinatiegezant heeft samen met het RIVM alle eilanden bezocht om de voortgang te bespreken met alle lokale betrokkenen. De benodigde apparatuur is geleverd en het betrokken personeel is getraind in cold chain en vaccinbeheer. De vaccinatiegezant en het RIVM hebben per eiland nog een aantal actiepunten vastgesteld. Als daaraan wordt voldaan, starten de vaccinatieprogramma’s.

Moderna en BioNTech/Pfizer

Op Bonaire, Curaçao, Aruba en Sint Maarten wordt in de eerste fase van vaccineren aan zorgmedewerkers en mensen ouder dan 60 jaar het BioNTech/Pfizer vaccin aangeboden. Om zo efficiënt mogelijk te werken en verspilling van vaccin tot een minimum te beperken, wordt op de kleine eilanden Saba en Sint-Eustatius het Moderna-vaccin in één keer aangeboden aan alle volwassenen.

De vaccins voor de eerste fase zullen in verschillende leveringen geleverd en gedistribueerd worden.