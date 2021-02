Kabinet komt noodlijdende dierentuinen tegemoet

Minister Schouten heeft 39 miljoen beschikbaar gesteld voor dierentuinen die in financiële problemen zijn gekomen door de Corona pandemie. Dierentuinen kunnen zich vanaf 22 februari 2021 aanmelden voor de subsidieregeling dierentuinen COVID-19, waarmee zij op korte termijn een subsidiebedrag kunnen ontvangen. De regeling voorziet in een tegemoetkoming voor de hoge vaste kosten die dierentuinen maken voor de verzorging van de dieren, terwijl zij als gevolg van de coronacrisis gesloten zijn voor bezoekers. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

Minister Schouten: “Dierentuinen hebben het zwaar. Ze zijn gesloten, maar tegelijkertijd loopt de zorg voor de dieren door. Het kan niet zo zijn dat het welzijn van de dieren in gevaar komt, bijvoorbeeld doordat er geen budget is voor voedsel. Met deze regeling die nu beschikbaar komt, krijgen de dierentuinen wat lucht. Maar de komende periode zal zwaar voor hen blijven. Ik zie gelukkig ook diverse particuliere initiatieven die de dierentuinen helpen.”

Het kabinet bekijkt of de nu vrijgemaakte € 39 miljoen voldoende is. In december heeft het kabinet een aanvullende reservering van € 17 miljoen gemaakt om eventuele nieuwe problemen te ondervangen. Nadat de eerste openstelling is afgerond informeert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Tweede Kamer over de besteding van dit bedrag.

Alle dierentuinen in Nederland die een dierentuinvergunning hebben en betalende bezoekers ontvangen, kunnen aanspraak maken op de subsidie. De subsidie draagt bij aan de kosten voor het dierenwelzijn, zoals de noodzakelijke verzorging van de dieren en de kosten voor het onderhoud en inrichting van dierenverblijven.

Om dierentuinen in de toekomst weerbaar te maken voor plotselinge veranderingen in bijvoorbeeld het aantal bezoekers, moeten dierentuinen een transitieplan opstellen. In dit plan beschrijven dierentuinen ook hoe ze kijken naar het dierenwelzijn, educatie en conservatie in hun dierentuinen in de toekomst.

De regeling wordt op 22 februari 2021 opengesteld voor een periode van drie weken. Dierentuinen kunnen zich voor meer informatie melden bij RVO.