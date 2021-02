Hans Schikan start als special envoy vaccins

Hans Schikan is vandaag gestart als special envoy vaccins, zo meldt minister Hugo de Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Schikan, die veel ervaring heeft in biopharma, gaat in beeld brengen hoe Nederland in de huidige omstandigheden de productie van coronavaccins nog verder kan versnellen. Zijn rapportage met concrete aanbevelingen voor opschaling van de vaccinproductie wordt medio maart 2021 verwacht.

Schikan (62) heeft ruime ervaring binnen de biofarmaceutische sector en brengt een breed en relevant netwerk met zich mee. Hij is onder meer lid van het Top Team van de Topsector Life Sciences & Health, was CEO van biotechonderneming Prosensa en is actief als voorzitter of commissaris bij verschillende binnen- en buitenlandse biopharmabedrijven.

Opschaling

De special envoy vaccins gaat in gesprek met relevante partijen in Nederland om de (productie)capaciteit van Covid-vaccins te inventariseren. De special envoy vaccins spreekt daarnaast met bedrijven die voor Nederland Covid-vaccins (gaan) leveren om te kijken of zij nu nog obstakels ervaren bij de opschaling van de productie en levering. Schikan ondersteunt samenwerking, dialoog en waar mogelijk brengt hij partijen bij elkaar om zo te faciliteren bij het sluiten van contracten in het kader van vaccinproductie. Een team van medewerkers van de ministeries van EZK en VWS ondersteunt de special envoy vaccins bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.

Europees perspectief

Het werk van de special envoy vaccins heeft ook een Europees perspectief. De Europese Commissie heeft van het Europees Parlement eveneens de opdracht gekregen om de opschaling van (productie)capaciteit te onderzoeken. De Nederlandse special envoy vaccins is gevraagd de nationale inventarisatie te koppelen aan deze Europese opdracht.