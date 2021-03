OESO: ‘Nederlandse innovatiemissies zijn internationaal voorbeeld’

Door innovatiemissies zijn Nederlandse ondernemers en onderzoekers in staat om ook over de grens economische kansen te benutten en investeerders te vinden. De basis hiervoor is publiek-private samenwerking via de Topsectoren gericht op maatschappelijke uitdagingen als zorg en energietransitie. De Nederlandse aanpak is internationaal één van de meest ambitieuze om kansen op extra banen en inkomsten te creëren. Dat blijkt uit vergelijkend landenonderzoek door de OESO, de internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Ook tijdens de coronacrisis organiseren overheden, bedrijven en kennisinstellingen innovatiemissies met honderden deelnemers zoals recent twee virtuele bezoeken onder leiding van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) aan Frankrijk in het teken van AI en Japan met als thema digitalisering van landbouw, industrie en diensten.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Nederlandse ondernemers en onderzoekers dragen met hun slimme producten en diensten bij aan het oplossen van mondiale vraagstukken, zoals zorg, genoeg voedsel en de energietransitie. Daardoor zijn we wereldleider op het gebied van innovatie en digitalisering. We hebben de ambitie om dat te blijven. Mooi dat de OESO onze aanpak als voorbeeld noemt en ons ook wijst op verdere verbeteringen. Zoals het mobiliseren van bedrijven en investeerders die nog niet bekend zijn met onze missies. En door nog meer prioriteit aan te brengen op de onderwerpen waar voor Nederland de meeste kansen liggen.”

De OESO doet onderzoek naar de wereldwijd groeiende populariteit van innovatiemissies en ziet daarbij vier groepen. Centraal geleide innovatiemissies (zoals in Japan en Zuid Korea), overkoepelende missies met decentrale uitvoering (zoals in Nederland en Duitsland), missies centraal geleid vanuit een ministerie (zoals in Oostenrijk) en missies centraal vanuit een agentschap (zoals in Noorwegen). De OESO gaat de aanpak met missies de komende twee jaar monitoren en landen helpen met het uitwisselen van ervaringen.



