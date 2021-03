1 jaar Covid-19: verhalen en initiatieven gebundeld

Een mijlpaal die we liever niet vieren: het coronavirus is deze maand één jaar in Nederland. Velen hebben zich het afgelopen jaar ingezet voor de mensen om hen heen. Soms met praktische hulp, of door het bieden van een luisterend oor. Als eerbetoon aan al die mensen zijn een aantal van deze verhalen en initiatieven gebundeld in het digitaal magazine Aandacht voor elkaar verhalen.

Ter inspiratie en troost. Want we zijn er nog niet. Saamhorigheid en vindingrijkheid blijven nodig om ons hier doorheen te helpen. De sociale, maatschappelijke en economische effecten van de coronamaatregelen tellen na een jaar flink op. De maatregelen raken ons allemaal: in het werk, in het contact met familie en vrienden en in onze vrije tijd. We hebben elkaar hard nodig.

Alle initiatieven in het magazine zijn het afgelopen jaar uitgevoerd en ingezonden door betrokken personen of organisaties met aandacht voor elkaar. Kijk voor nog meer inspirerende verhalen en informatie op www.aandachtvoorelkaar.nl. Op dit moment verzamelen niet meer actief verhalen, maar aan de moeilijke tijd is helaas nog geen einde gekomen. Dus blijf een beetje op elkaar letten. Ook op afstand kunnen we samen zijn.