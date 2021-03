Benoeming hoofddirecteur Bedrijfsvoering bij het ministerie van Justitie enVeiligheid

Drs E.L. (Emine) Özyenici MCM wordt hoofddirecteur Bedrijfsvoering, tevens Chief Information Officer (CIO) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 mei 2021.

Emine Özyenici is op dit moment CIO bij de Sociale Verzekeringsbank. Daarvoor was zij directeur Informatievoorziening en Inkoop, tevens plaatsvervangend CIO bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder vervulde ze diverse managementfuncties, waaronder senior managing consultant bij Berenschot, diensthoofd Informatiemanagement bij de Nationale Politie i.o. en lid van de korpsleiding bij de Regiopolitie Midden- en West-Brabant. In 2018 werd ze Overheidsmanager van het Jaar.

Emine Özyenici studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en ze volgde de Masteropleiding Executive Change Management bij Sioo in Utrecht.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.