Nieuwe steun voor voedselhulp voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Het Nederlandse kabinet trekt op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nog eens 15,2 miljoen euro uit voor het voedselhulpprogramma op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De inwoners op de drie eilanden hebben sinds de COVID-19 pandemie en het daardoor weggevallen toerisme te maken met grote uitdagingen. De armoedeproblematiek is op de eilanden sterk toegenomen.

Staatssecretaris Knops: “Het uitgangspunt van het kabinet is steeds geweest dat Nederland de meest kwetsbare mensen niet in de kou laat staan. Tijdens mijn laatste werkbezoek heb ik ervaren hoe schrijnend de situatie op sommige plekken binnen ons Koninkrijk is. Het is van groot belang dat het voedselhulpprogramma ook de komende periode wordt voortgezet.”

Sinds mei 2020 is er door het Nederlandse kabinet geld beschikbaar gesteld voor voedselhulp op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Op dit moment worden in totaal ongeveer 80.000 mensen geholpen met voedselhulp die door Nederland mogelijk wordt gemaakt.

Het Rode Kruis coördineert het voedselhulpprogramma. Maar er wordt hard gewerkt aan een overgang naar een meer structurele vorm van het programma, onder verantwoordelijkheid van de drie landen. Met deze middelen is de voedselhulp gegarandeerd tot 1 juli 2021.