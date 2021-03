Kabinet verkort betaaltermijn grootbedrijf aan mkb naar 30 dagen

De maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf (mkb) wordt verkort naar 30 dagen. Hiermee wordt de huidige toegestane betaaltermijn gehalveerd en gelijkgesteld aan die van de overheid. Dit staat in het wetsvoorstel dat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), mede namens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming), vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. De wetgeving draagt bij aan het dempen van een financieringsgat van 55 miljard euro ten nadele van het mkb als ‘gewoon op tijd betalen’ de norm wordt.

© EZK Kleine en middelgrote ondernemers die aan het grootbedrijf leveren, geven in onderzoeken aan dat er steeds later wordt betaald in plaats van eerder. Ook blijkt dat de betaaltermijn regelmatig door het grootbedrijf wordt bepaald en in sommige gevallen zelfs eenzijdig wordt verlengd. Dit laatste is sinds de coronacrisis steeds vaker het geval waardoor kleinere ondernemers extra in de problemen kunnen komen. Met dit nieuwe wetsvoorstel wil het kabinet mkb-ondernemingen beter beschermen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Veel ondernemers komen in de knel als ze lang op hun geld moeten wachten. Het is van belang dat zij tijdig betaald worden en niet instemmen met een onnodig lange betaaltermijn. Laten we elkaar zeker in deze tijden helpen waar we kunnen. Met het verkorten van de betaaltermijn krijgt de mkb’er meer financiële ademruimte, beter zicht op de bedrijfskas en daarmee een grotere kans om de huidige economische crisis door te komen.”

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming): “Een halvering van de wettelijke betaaltermijn is op z’n plaats als je ziet dat grootbedrijven het mkb steeds langzamer betalen. Zeker nu.”

Oneerlijk krachtenveld

Late betalingen hebben een negatieve invloed op de kaspositie en daarmee de levensvatbaarheid van mkb-ondernemingen. Hierbij speelt mee dat mkb’ers over het algemeen beschikken over kleinere reserves en daardoor meer afhankelijk zijn van een continue cashflow. Dit was al het geval voor de coronacrisis. Uit cijfers van begin vorig jaar blijkt dat 11% van de mkb-ondernemers een langere betaaltermijn heeft geaccepteerd, dan waar zij zich prettig bij voelden. Dit gaat om 50.000 mkb-bedrijven. De huidige economische situatie heeft de afhankelijkheid van mkb ten aanzien van het grootbedrijf verder versterkt.

Onnodig financieringstekort van 55 miljard

Een tekort aan werkkapitaal is een van de grootste aanleidingen voor financieringsbehoefte in het mkb. Dit is het vermogen dat de ondernemer gebruikt om zijn productie te bekostigen tot het moment dat daaraan gerelateerde inkomsten binnenkomen. Dit tekort is goed voor maar liefst 21% van de financieringsbehoefte, zo blijkt uit de ‘Financieringsmonitor 2019’ van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Daarbij behoort een financieringsaanvraag ten behoeve van werkkapitaal ook nog eens tot de minst kansrijke aanvragen. De CBS cijfers tonen aan dat een financieringsgat van 55 miljard euro ten nadele van het mkb, kan worden gedempt door hen ‘gewoon’ op tijd te betalen.

Onafhankelijk toezicht

Afgelopen januari opende de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op verzoek van het ministerie van EZK een tijdelijk meldpunt om inzicht te krijgen in het betaalgedrag van grootbedrijven aan mkb. De ACM verzamelt meldingen over grootbedrijven die de wettelijke dan wel afgesproken betaaltermijn overschrijden. De resultaten geven inzicht in de omvang van de problematiek en verduidelijken of de problemen zich in bepaalde sectoren concentreren. Het ministerie van EZK zal de uitkomsten na één jaar evalueren om te bepalen of aanvullend op de wetswijziging tot wijziging van de maximaal toegestane betaaltermijn, onafhankelijk toezicht moet worden ingesteld.