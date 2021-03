Uitbetaling Catshuisregeling ligt op schema

Gedupeerde ouders die zich vóór 15 februari hebben aangemeld voor de Catshuisregeling, krijgen uiterlijk 1 mei het bedrag van 30.000 euro overgemaakt. De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) ligt op koers om dit te realiseren. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) vandaag aan de Tweede Kamer.

Op dit moment hebben ongeveer 4.800 ouders het bedrag van 30.000 euro uitbetaald gekregen. In de maand april volgen nog 3 momenten waarop gedupeerde ouders uitbetaald krijgen. Het derde betaalmoment is op vrijdag 30 april; deze groep ouders heeft het bedrag uiterlijk in de week erop op de rekening staan.

In totaal hebben 24.752 ouders zich vóór 15 februari aangemeld voor de Catshuisregeling. De regeling is bedoeld voor alle ouders die recht hebben op compensatie omdat zij getroffen zijn door een vooringenomen behandeling, de harde regelgeving (‘alles-of-niets’) of onterecht het predicaat Opzet Grove Schuld hadden. Met de Catshuisregeling versnelt en verruimt het kabinet de compensatie voor gedupeerde ouders. Zij hoeven het bedrag van 30.000 euro nooit terug te betalen.

Lichte toets

UHT gebruikt een lichte toets om te kijken of ouders recht hebben op de Catshuisregeling. Daarbij wordt onder meer gecontroleerd of ouders ooit kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd en of ze voldeden aan de voorwaarden voor de toeslag.

Voor ongeveer 12.500 ouders heeft UHT de lichte toets inmiddels gedaan. De andere circa 12.000 ouders die zich voor 15 februari hebben gemeld, worden sinds deze week getoetst in groepen van ongeveer 2.500 ouders per week.

Niet alle ouders die zich hebben gemeld komen in aanmerking voor de Catshuisregeling. Een eerste groep van ongeveer 4.000 ouders krijgt een brief dat UHT nu geen aanwijzingen heeft op basis waarvan de ouder in aanmerking komt voor de 30.000 euro. Dat komt onder meer omdat deze ouders geen kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd of mensen geen kinderen hadden. Ouders kunnen ook om andere redenen niet behoren tot de groep die voor 1 mei de Catshuisregeling krijgt overgemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om ouders die toeslag hebben moeten terugbetalen omdat de opvanguren of het inkomen door het jaar heen lijkt te zijn gewijzigd.

Al deze ouders ontvangen hierover voor 1 mei een brief. Dit is geen afwijzing voor herstel. UHT zal samen met deze ouders hun zaak nog volledig beoordelen. UHT neemt na 1 mei contact op met deze ouders.