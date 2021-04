Schrappen kennis- en ervaringstoets bij verduurzamingshypotheek

Vanaf 1 april 2021 vervalt de verplichte kennis- en ervaringstoets voor het verhogen van de hypotheek zonder advies voor het verduurzamen van woningen. Dit geldt tot een bedrag van maximaal € 25.000 en moet aantoonbaar worden besteed aan de financiering van bepaalde verduurzamingsmaatregelen zoals gevelisolatie, vloerisolatie, hoogrendementbeglazing (minimaal HR++) of zonnepanelen. De consument dient de aanvullende hypotheek bovendien af te sluiten binnen vijf jaar na het afsluiten van de hypotheek die reeds op de woning is gevestigd.

Normaal betaalt een consument hoge advieskosten voor het afsluiten van een hypotheek. Dit werpt een drempel op om een aanvullende hypotheek af te sluiten om een woning te verduurzamen. Een consument kan ook zonder advies, dat wil zeggen direct bij de hypotheekaanbieder (“execution only”) een aanvullende hypotheek afsluiten. Consumenten moeten dan eerst een kennis- en ervaringstoets afleggen. De kennis- en ervaringstoets heeft tot doel dat de hypotheekaanbieder kan beoordelen of de consument begrijpt welke risico’s zijn verbonden aan (het verhogen van) een hypotheek.

Door het schrappen van de kennis- en ervaringstoets zullen naar verwachting meer kredietaanbieders de mogelijkheid om de hypotheek te verhogen voor verduurzaming zonder advies (via “execution only”) gaan aanbieden. De afsluitkosten voor het verhogen van de hypotheek kunnen hierdoor voor veel consumenten verlaagd worden en daarmee de drempel voor consumenten om de hypotheek te verhogen voor het verduurzamen van de woning.

Het blijft van belang dat de hypotheekaanbieder de consument informeert over de voorwaarden en financiële risico’s van de aanvullende hypotheek. Daarnaast dient de hypotheekaanbieder altijd de kredietwaardigheid van de consument te beoordelen. Ook bij kredietverlening zonder advies blijft zo gewaarborgd dat de aanvullende hypotheek verantwoord is.

Uitvoering Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is afgesproken om tot 2030 stapsgewijs 1,5 miljoen woningen te verduurzamen. De hypotheek levert hier een belangrijke bijdrage aan: de hypotheek is een vertrouwde financieringsvorm voor consumenten en een aantrekkelijke financieringsoptie voor het verbouwen en verduurzamen van de woning. In het Klimaatakkoord is toegezegd dat de drempels voor het verhogen van een hypotheek voor verduurzaming zullen worden verlaagd.