Nieuwe pauze vaccinatie met AstraZeneca: uit voorzorg geen prikken voor mensen tot 60 jaar

Op basis van een nieuwe rapportage van bijwerkingencentrum Lareb, en na overleg met geneesmiddelenautoriteit CBG, de voorzitter van de Gezondheidsraad en het RIVM, is besloten om de komende dagen uit voorzorg niet te vaccineren met AstraZeneca bij mensen onder de 60 jaar. Minister Hugo de Jonge (VWS) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij dit besluit neemt in afwachting van een nader oordeel van het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC van het Europees Medicijnagentschap EMA. Dat comité komt naar verwachting komende woensdag naar buiten met nadere informatie. Dan volgt een nieuwe afweging.

GGD'en, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en branchevereniging Nederlandse GGZ zijn inmiddels door het RIVM geïnformeerd over het besluit. Per direct wordt niet meer geprikt met AstraZeneca bij mensen onder de 60 jaar. Staande afspraken voor vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin voor iedereen onder de 60 jaar (dus tot en met 59 jaar oud) worden afgezegd. Mensen krijgen daarover bericht. De voorzorgsmaatregel heeft geen gevolgen voor geplande vaccinaties met AstraZeneca voor mensen van 60 en ouder omdat meldingen van mogelijke bijwerkingen vooral gezien worden onder 60 jaar. Daarnaast lopen zij een groter gezondheidsrisico met het krijgen van COVID-19. Ook worden meldingen van mogelijke bijwerkingen van AstraZeneca in het buitenland vooral gezien bij mensen onder de 60 jaar. Prikken bij de huisarts bij mensen vanaf 60 jaar (dus geboren in 1960 of eerder/ouder) gaat gewoon door. Mensen vanaf 1961 en jonger krijgen voorlopig geen prik met AstraZeneca. Het prikken met BioNTech/Pfizer en Moderna gaat onveranderd door.

Directe aanleiding voor het besluit zijn nieuwe meldingen over gevallen van uitgebreide trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin, waar het Lareb vandaag over rapporteert. Het gaat om vijf meldingen in Nederland bij vrouwen tussen de 25 en 65 jaar. Soortgelijke meldingen kwamen eerder ook uit andere EU-landen. Of er sprake is van een mogelijke bijwerking, en daarmee een causaal verband, wordt momenteel nader onderzocht door het EMA.



In Nederland zijn momenteel ongeveer 400.000 AstraZeneca-prikken gezet. Het CBG adviseert mensen om direct contact op te nemen met een arts als de persoon na een prik met het AstraZeneca-coronavaccin na drie dagen weer ziekteverschijnselen krijgt met daarbij onverwachte en/of onbekende klachten, en/of grotere of kleinere blauwe vlekjes (puntbloedingen) in de huid.

Duitsland besloot dinsdagavond te stoppen met het prikken met AstraZeneca onder de 60 jaar.