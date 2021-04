CoronaMelder juist nu van meerwaarde

Onderzoek van de Universiteit Twente en de Open Universiteit stelt dat juist bij het stapsgewijs openen van de samenleving CoronaMelder van grote waarde kan zijn voor het bestrijden van het virus. Aanbevelingen voor verbetering van CoronaMelder uit hetzelfde onderzoek zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en GGD/GHOR overgenomen. Zo is CoronaMelder nadrukkelijker onderdeel van de instructie voor bron- en contactonderzoekers en kunnen gebruikers voortaan zien of de app actief is.

Onderzoek

Het Ministerie van VWS vroeg onderzoekers om doorlopend onderzoek te doen naar CoronaMelder. De Universiteit Twente en de Open Universiteit hebben daarom van november 2020 tot en met januari 2021 onderzoek gedaan naar de ervaringen met de app.

“Een aantal voorstellen voor verbetering uit het onderzoek is doorgevoerd. Daarnaast gaat de samenleving stapsgewijs van het slot. Juist hierdoor is de meerwaarde van CoronaMelder groter dan ooit. Bovendien benutten we de app nu nog beter,” aldus prof. dr. Lisette van Gemert die het onderzoek leidde.

Betere benutting CoronaMelder

De onderzoekers presenteerden verschillende voorstellen voor verbetering die allemaal doorgevoerd zijn of nog gerealiseerd worden. Zo is informatie over CoronaMelder op een betere manier verwerkt in de instructies voor GGD-medewerkers die bron- en contactonderzoek uitvoeren. Ook kunnen gebruikers voortaan zien of de app actief is omdat in de app zichtbaar is op welk moment de laatste controle op contact met besmette personen plaatsgevonden heeft. Bovendien richt VWS, op aanraden van de onderzoekers, haar communicatie de komende weken op specifieke doelgroepen. Denk hierbij aan jongeren, waaronder het aantal besmettingen weer lijkt toe te nemen. Door deze doorgevoerde verbeteringen worden de mogelijkheden van CoronaMelder beter benut.

Half jaar CoronaMelder

Deze week bestaat de CoronaMelder een half jaar. In deze zes maanden werd de CoronaMelder 4.761.014 keer gedownload. Gebruikers van de app gaven 147.789 keer hun positieve test door en waarschuwden zo andere gebruikers over een mogelijke besmetting. Naar aanleiding van een melding van CoronaMelder werd bij 12.045 gebruikers een positieve test afgenomen.