Vaccin Janssen tijdelijk on hold

Vaccin-ontwikkelaar Janssen heeft Nederland, net als andere Europese landen, verzocht om de geleverde Janssen-vaccins nog niet in te zetten. Op dit moment loopt in de Verenigde Staten, waar het Janssen-vaccin al langer wordt gebruikt, een onderzoek naar meldingen van ongewone bloedstollingen, in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. In Europa is nog niet met het Janssen-vaccin gevaccineerd. Ook het Europees Medicijnagentschap (EMA) bestudeert de meldingen uit de VS. Naar aanleiding van het verzoek van Janssen houdt minister De Jonge (VWS)het besluit over de inzet van het Janssen-vaccin aan, totdat meer bekend is over het onderzoek van het EMA.