Extra Europees geld om crisis te bestrijden

Nederland krijgt dit jaar ruim € 220 miljoen van de Europese Unie voor de ondersteuning van kwetsbare werkzoekenden en werkenden tijdens en na de Covid-19 pandemie. Het geld is onderdeel van een omvangrijk herstelpakket van de EU. Arbeidsmarktregio's kunnen vanaf maandag 26 april 2021 subsidieaanvragen indienen voor projecten gericht op de begeleiding naar werk, opleiding en bij-en omscholing. Later dit jaar kunnen ook andere partijen, zoals sectorfondsen en de sociale partners, aanvragen indienen.

Vanwege de coronacrisis heeft de Europese Commissie een herstelpakket ter beschikking gesteld aan de EU-landen, waaronder het instrument REACT-EU. Dit voorziet in aanvullend budget voor het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Hiervan wordt € 220 miljoen toegevoegd aan het lopende, nationale ESF-programma.

Omscholing

De 35 arbeidsmarktregio’s kunnen een beroep doen op het Europese geld, onder andere om kwetsbare werkzoekenden en werkenden om te scholen van sectoren waar weinig werk is naar sectoren met goede baankansen. Het wordt ook ingezet om leerlingen in het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs te begeleiden naar een plek op de arbeidsmarkt.

Sociaal pakket

De middelen vormen een aanvulling op het bestaande steun- en herstelpakket van het kabinet, zoals de NOW-subsidie voor werkgevers en de Tozo- en de TONK-regeling, en het aanvullend sociaal pakket dat gericht is op ondersteuning naar (nieuw) werk, bij- en omscholing en het voorkomen van jeugdwerkloosheid. Voor het sociaal pakket heeft het kabinet vorig jaar € 1,4 miljard uitgetrokken.