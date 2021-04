Extra bijdrage voor coronabestrijding in India

Nederland schiet India te hulp bij de bestrijding van corona in het Aziatische land. Minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) heeft zondag besloten hiervoor extra geld beschikbaar te stellen via het Nederlandse en het Internationale Rode Kruis.

Het gaat om een bedrag van 2,5 miljoen euro voor coronanoodhulp wereldwijd, waarvan 1 miljoen voor India. Het Internationale Rode Kruis financiert daarmee het Indiase Rode Kruis, die eerste zorg verleent: van voorlichting, testen en prikken tot ziekenvervoer, zuurstof, beschermingsmiddelen en medisch personeel.

Bovenop COVAX-programma

De bijdrage komt bovenop de steun die Nederland geeft via het internationale COVAX-programma om te zorgen voor veilige, effectieve en betaalbare vaccins voor landen die daar zelf geen of onvoldoende geld voor hebben. Twee weken geleden gaf Nederland een extra bijdrage van 40 miljoen aan COVAX. Een deel van die COVAX-bijdrage komt al ten goede aan India.

Nood verlichten

In India is het aantal nieuwe coronabesmettingen en sterfgevallen in de afgelopen tijd snel toegenomen. Minister Kaag: ‘Het is hartverscheurend om te zien welke gevolgen corona heeft in India. We leven mee met de regering en bevolking van het land en willen op deze manier alvast helpen om de nood iets te verlichten.’ Nederland bekijkt of er daarnaast nog andere manieren zijn om India te helpen, bijvoorbeeld in Europees verband.