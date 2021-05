Landelijke uitrol zelftesten kinderopvangsector van start

Kinderopvangorganisaties ontvangen vanaf vandaag zelftesten voor het coronavirus. Hiermee kunnen kinderopvangmedewerkers en gastouders zichzelf tot de zomer twee keer per week vrijwillig preventief testen. Zelftesten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van de kinderopvang. Door regelmatig (twee keer per week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een grotere uitbraak worden voorkomen.

Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig en is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen voor de kinderopvang (zoals regelmatig handen wassen en thuisblijven bij klachten) en het testbeleid van de GGD. De zelftesten zijn bedoeld om preventief te testen. Iedereen met klachten die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus, of die als nauw contact naar voren komt uit bron- en contactonderzoek, wordt verzocht zich direct te laten testen bij de GGD. In de GGD-teststraat heeft kinderopvangpersoneel prioriteit, zodat de uitslag snel bekend is.

Planning

Op 19 april is de landelijke uitrol van zelftesten in het basisonderwijs gestart. Personeel van kinderopvanglocaties die op eenzelfde adres als een basisschool zijn gevestigd, krijgen via de scholen toegang tot zelftesten. Vanaf vandaag ontvangen overige kinderopvanglocaties zelftesten. De distributie van de zelftesten naar de houders duurt ongeveer twee weken. Voor de gastouders is de verwachting dat de zelftesten vanaf 10 mei verstuurd zullen worden.

Meer informatie is beschikbaar op de website Zelftestenkinderopvang.nl.