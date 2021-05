Reizen naar veilige landen vanaf 15 mei weer mogelijk, maar is en blijft een risico

Het kabinet heeft besloten dat vanaf 15 mei reizen naar landen met een laag besmettingsniveau weer mogelijk zijn. Vakantiereizen naar deze landen worden vanaf die datum niet meer afgeraden. Veilige landen krijgen in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken kleurcode groen of geel. Landen die een COVID-hoogrisicogebied zijn, behouden een negatief reisadvies en dus kleurcode oranje. Alle niet-noodzakelijke reizen naar deze landen blijven afgeraden.

Zomer

Op dit moment komen nog weinig landen in aanmerking voor een groen of geel reisadvies per 15 mei. Het kabinet hoopt dat er in de aanloop naar de zomer steeds meer landen als veilig kunnen worden aangemerkt, waardoor een vakantie in het buitenland deze zomer een reële optie wordt. Wel wijst het kabinet erop dat landen met een groen of geel reisadvies zelf kunnen besluiten om reisbeperkingen af te kondigen voor reizigers uit Nederland. Denk aan een coronatest of quarantaineplicht bij aankomst.

Het feit dat de groep gevaccineerden in heel Europa steeds groter wordt is bemoedigend, en zal tot uiting komen in lagere besmettingsniveaus. De situatie rond het coronavirus met mogelijke mutanten blijft echter onzeker en het is daardoor niet precies te voorspellen hoe de zomermaanden eruit zullen zien.

Het kabinet benadrukt dat ook daar waar vakantiereizen niet langer worden afgeraden, een vakantie of reis niet hetzelfde is als vóór de pandemie. Reizen blijft een risico omdat de situatie in ieder land snel kan veranderen, bijvoorbeeld omdat het coronavirus ergens oplaait.

In de meeste landen gelden coronamaatregelen en daar moeten ook toeristen zich aan houden. Het kabinet roept vakantiegangers op om in het buitenland minimaal de Nederlandse basismaatregelen in acht te nemen, namelijk regelmatig handen wassen, 1,5 meter afstand houden, binnen blijven bij klachten en dan uzelf laten testen. Houd u aan de coronamaatregelen onderweg, op uw vakantiebestemming en bij thuiskomst. Ook als u al gevaccineerd bent. Overigens is het zo dat reizigers afkomstig uit groene en gele landen of regio’s vanaf 15 mei weer welkom zijn in Nederland.

Check vooraf het reisadvies

Het kabinet adviseert Nederlanders met reisplannen vooraf het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken te checken om te bepalen of het land van bestemming veilig is, en of er inreisbeperkingen gelden, zoals quarantaine of een testverplichting. De reisadviezen zijn te vinden op de website wijsopreis.nl en in de reisapp van het ministerie.

Het kabinet benadrukt dat het belangrijk is om het reisadvies niet alleen te raadplegen bij het boeken van een reis, maar ook kort voor vertrek, tijdens de reis en bij terugkeer. De situatie in een land of regio snel kan immers snel veranderen. Ook is het belangrijk dat reizigers goed checken welke maatregelen onderweg gelden, zoals op de luchthaven, het station of in de landen waar mensen met de auto doorheen reizen op weg naar bestemming. Download de reisapp op www.wijsopreis.nl en ontvang automatisch bericht als het reisadvies verandert.

Veilige landen

Het RIVM beoordeelt voor welke landen een verhoogd risico geldt. Het RIVM kijkt naar verschillende factoren, namelijk de besmettingsgraad, het aantal afgenomen testen, het percentage positieve testen, het aantal reizigers dat in Nederland positief test en recent in een bepaald land is geweest en de trend van de incidentiecijfers (hoe vaak corona voorkomt). Daarnaast kijkt het RIVM ook nog naar de aanwezigheid van mutanten en varianten.

Hoog risico

Landen of gebieden die door het RIVM zijn aangemerkt als hoogrisicoland hebben kleurcode oranje in het reisadvies. Reizigers uit hoogrisicolanden moeten bij terugkeer in Nederland een negatieve testuitslag kunnen tonen en worden dringend geadviseerd 10 dagen in quarantaine te gaan. Na 5 dagen kan de quarantaine beëindigd worden met een negatieve test.

Voor mensen komend uit een zeer hoog risicogebied geldt binnenkort de verplichting om 10 dagen in quarantaine te gaan. Het moment waarop deze laatste maatregel ingaat, is afhankelijk van wanneer de wet van kracht wordt die dit mogelijk moet maken. Dit gebeurt hoogstwaarschijnlijk binnenkort.

Een land of gebied kan echter ook een oranje kleur hebben om veiligheidsredenen die niet zijn gerelateerd aan corona. Een land dat rood gekleurd is in het reisadvies is zeer onveilig, alle reizen naar dit land worden afgeraden. In de reisadviezen is informatie over de kleurcodes te vinden.

Digitaal Groen Reiscertificaat (Digital Green Certificate)

Vaccineren helpt ons uiteindelijk uit de pandemie en geeft ons steeds meer vrijheden terug, ook om te reizen. In de EU loopt de besluitvorming voor het Digital Green Certificate waarmee mensen kunnen aantonen dat zij gevaccineerd zijn, recent negatief getest op Covid-19 of immuniteit hebben opgebouwd na een recent doorgemaakte infectie.

21 juni is de streefdatum van de Europese Commissie waarop de Europese wetgeving die het Digital Green Certificate regelt van kracht moet zijn. De lidstaten krijgen naar alle waarschijnlijkheid vervolgens nog zes weken om alles technisch gereed te maken. In Nederland willen we zo snel mogelijk technisch gereed zijn en er wordt daarom naar gestreefd om deze overgangsperiode zo kort mogelijk te laten zijn.