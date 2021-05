Middelbare scholen volledig open

De middelbare scholen mogen vanaf maandag 31 mei weer volledig open. Leerlingen hoeven dan onderling geen afstand te houden. Wel moeten zij thuis twee keer per week zelftesten. Vanaf maandag 7 juni moeten alle scholen volledig open.

Dat is op deze manier verantwoord, aldus het Outbreak Management Team. Daardoor kunnen alle leerlingen weer tegelijkertijd naar school. Leerlingen moeten nog wel afstand houden van het onderwijspersoneel.

Minister Slob: “Scholen hebben fantastisch werk geleverd met al het onderwijs op afstand. En dat wékenlang, ook nog naast fysieke lessen. Maar er gaat niets boven les op school. Daar leren leerlingen het beste. Dat scholieren dit schooljaar nog minimaal 6 weken volledig fysiek onderwijs krijgen, maakt een groot verschil. Niet alleen voor de schoolprestaties, maar ook voor hun welzijn.”

Les op school

Doordat de scholen vanaf volgende week weer open mogen gaan, kunnen scholen nog minimaal zes weken open tot de zomervakantie. In de regio zuid, waar de zomervakantie als laatste begint, is dat acht weken. Scholen krijgen tot 7 juni de tijd om volledig open te gaan, zodat er ruimte is om alles te organiseren, waaronder het zelftesten.

Zelftesten

Alle middelbare scholen hebben op 31 mei voldoende zelftesten ontvangen, zodat onderwijspersoneel en leerlingen thuis twee keer per week preventief kunnen testen. Daardoor kunnen besmettingen op school voorkomen worden. De zelftesten worden ook ingezet als er een besmetting bekend wordt (risicogericht).

Richtlijnen

Alle andere adviezen en richtlijnen van het RIVM voor scholen blijven gelden, zoals handen wassen en mondkapjes in de gangen. Veel oudere en kwetsbare leraren zijn momenteel al gevaccineerd, als ze dat wilden. In de komende weken zal steeds meer onderwijspersoneel de oproep krijgen voor een vaccinatie, waarmee de vaccinatiegraad (eerste prik) in de komende weken oploopt.