Landen slaan handen ineen voor beter toezicht op inzet van biobrandstof

Vijf Europese lidstaten gaan samen aan de slag voor beter toezicht op de inzet van biobrandstof. Nu de sector groeit is dat noodzakelijk om de duurzaamheid van biobrandstof te borgen. Een coalitie van België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland constateert dat Europese samenwerking daarvoor nodig is. De landen roepen eurocommissarissen Frans Timmermans en Kadri Simson daarom vandaag op snel werk te maken van beter toezicht en handhaving op Europees niveau.

Betere handhaving

Europa heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen. Zo moet al het vervoer in 2050 vrij van uitlaatgassen zijn. Biobrandstoffen zijn voorlopig nog nodig om onze klimaatafspraken na te komen en de omslag naar volledig emissieloos zwaar wegvervoer, binnenvaart, luchtvaart, zeevaart en personenvervoer te kunnen maken. Voorwaarde is wel dat de duurzaamheid gegarandeerd is. Daar is naast privaat toezicht ook goed publiek toezicht voor nodig. De productieketen van biobrandstof is internationaal, dus moet het toezicht daarop ingericht zijn. Eerder werd grensoverschrijdende fraude opgespoord vanuit Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk.



De coalitie bestaat uit vijf landen waarin samen het merendeel van de Europese biobrandstof wordt geproduceerd. De totstandkoming ervan is een initiatief van Nederland.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “De markt groeit, dus moet het toezicht meegroeien. Zo garanderen we de duurzaamheid van de biobrandstoffen die we inzetten. En dat is belangrijk. Niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de investeringszekerheid van bedrijven in de sector. We slaan nu de handen ineen, want we kunnen dit niet zonder Europese samenwerking.”

Stevigere wetgeving en meer ambitie

De vijf landen roepen Timmermans en Simson op om Europese wetgeving aan te passen, zodat de lidstaten een stevigere basis hebben om privaat én publiek toezicht op de biobrandstofketen te verbeteren en dat overal hetzelfde gebeurt. Ook roepen zij op tot meer ambitie bij de huidige ontwikkeling van een Europese database om zoveel mogelijk transparantie in de keten te realiseren. Daarmee is de betrouwbaarheid van duurzaamheidsclaims eenvoudig te controleren.

De productieketen van biobrandstof is verspreid over verschillende landen. Landen wisselen daarom ook onderling signalen en werkwijzen uit. Ook kunnen zij op nationaal niveau stappen zetten om fraude te voorkomen. In Nederland stemt de Tweede Kamer vandaag over een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Veldhoven om nationaal publiek toezicht te versterken.