Janssen voor specifieke groepen mensen ingezet

Volgens de Gezondheidsraad blijkt ook uit de meest recente cijfers dat Janssen een voldoende veilig en effectief vaccin is. Voor de landelijke vaccinatiestrategie adviseert de Gezondheidsraad echter om de leeftijdsgroepen die nog aan de beurt komen vanaf nu Pfizer of Moderna-vaccins aan te bieden. In bepaalde gevallen is het volgens de Gezondheidsraad wel verstandig om het Janssen-vaccin aan te bieden, omdat mensen met één prik van Janssen direct volledig gevaccineerd zijn. Deze adviezen neemt minister De Jonge van VWS over. Omdat Janssen een voldoende veilig en effectief vaccin is, kunnen mensen die al gevaccineerd zijn met Janssen gerust zijn op die keuze. En mensen die binnenkort een afspraak hebben met Janssen, kunnen die afspraak op een verantwoorde manier laten doorgaan.

Janssen kent een heel zeldzame, maar zeer ernstige bijwerking. Ook uit de meest recente meldingen blijkt dat die bijwerking echter nog steeds heel weinig voorkomt, en minder vaak voorkomt dan bij AstraZeneca. Janssen is en blijft dus een goed en veilig vaccin volgens de Gezondheidsraad. Ook de EMA beoordeelt het Janssen-vaccin als veilig en effectief. Het grote voordeel is dat maar één vaccinatie nodig is om volledig gevaccineerd te zijn.

De Gezondheidsraad adviseert de inzet van het Janssen-vaccin te veranderen. Daarbij speelt het dilemma tussen een iets betere bescherming bij Pfizer en Moderna tegenover sneller volledig gevaccineerd zijn tegen covid-19 bij Janssen. De Gezondheidsraad stelt dat het net iets gunstiger is om voor mensen die vanaf nu worden opgeroepen voor vaccinatie, in principe Pfizer en Moderna in te zetten. Komende weken komen er relatief veel Pfizer-vaccins binnen en relatief weinig Janssen-vaccins, waardoor deze wijziging naar verwachting maar een klein effect heeft op de snelheid van vaccineren.

Iedereen die het Janssen-vaccin heeft gekregen, heeft daar verstandig aan gedaan en ook gemaakte afspraken zijn verstandig om na te komen, zegt de Gezondheidsraad. Wie een gemaakte afspraak met Janssen toch wil wijzigen, mag dat, hoewel het niet nodig is, wel doen. Dat kan telefonisch bij de GGD. Gevolg is wel dat je iets later aan de beurt kan zijn. Voor nieuwe afspraken adviseert de Gezondheidsraad om Pfizer en Moderna in te zetten. Dat advies neemt de minister over.

In bepaalde gevallen kunnen mensen volgens de Gezondheidsraad toch baat hebben bij het Janssen-vaccin, omdat het een veilig en effectief vaccin is, en zij daarmee met één prik beschermd zijn. Minister De Jonge neemt dat advies over en zal dus ook in specifieke gevallen Janssen aanbieden aan bepaalde groepen mensen.

Janssen wellicht als keuze-optie

Minister de Jonge kijkt verder of het mogelijk is Janssen als keuze-optie aan te bieden voor wie dat wil. Omdat de Gezondheidsraad duidelijk zegt dat Janssen een effectief veilig vaccin is, wil hij 18-plussers zelf de keuze laten om het vaccin te nemen als ze dat willen. Hier zitten nog wel een aantal heel lastige juridische en uitvoeringsaspecten aan die de minister met spoed laat onderzoeken. Mensen moeten altijd goed geïnformeerd hun eigen keuze kunnen maken.

Tweede prik AstraZeneca

Mensen die al een eerste vaccinatie met AstraZeneca hebben gehad, kunnen het beste ook een tweede vaccinatie met AstraZeneca nemen, zegt de Gezondheidsraad. Het aantal meldingen van de zeer zeldzame, maar zeer ernstige bijwerking bij AstraZeneca na de tweede prik is aanzienlijk lager dan het aantal meldingen na de eerste prik. Een tweede vaccinatie met AstraZeneca vormt voor deze mensen de meest effectieve bescherming tegen covid-19. Er is onvoldoende bekend over de werkzaamheid en veiligheid van het gebruik van een ander vaccin als tweede prik.