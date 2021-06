Quarantaineplicht uitgebreid voor landen met zorgwekkende deltavariant

Op advies van het RIVM heeft de minister van VWS het Verenigd Koninkrijk, Bangladesh, Pakistan, Myanmar en Nepal aangewezen als zeer hoogrisicogebied. Dit vanwege de zorgwekkende deltavariant van het coronavirus die daar rondgaat.

Naar aanleiding van dit besluit geldt vanaf dinsdag 15 juni 00.01 uur een quarantaineplicht voor reizigers die vanuit deze landen naar Nederland reizen. Zij moeten bij het reizen naar ons land beschikken over een juist en volledig ingevulde quarantaineverklaring. Reizigers die de quarantaineplicht niet naleven, kunnen een geldboete krijgen van 339 euro. Wie niet over een quarantaineverklaring beschikt, kan een boete van 95 euro krijgen.

Reizigers per schip of vliegtuig

Bovendien moeten reizigers die per schip of per vliegtuig vanuit deze landen naar Nederland reizen, de volgende tests laten zien:

een negatieve NAAT-PCR-test van maximaal 72 uur oud

en een negatieve sneltest van maximaal 24 uur oud

Voor trein- en busreizigers of mensen die per auto reizen, geldt dat ze een verplichte negatieve NAAT-PCR-test laten zien en verplicht in quarantaine gaan.

Uitzonderingen

Vrachtwagenchauffeurs en andere personen werkzaam in het goederentransport, zijn uitgezonderd van de quarantaineplicht, de NAAT-PCR-test en de sneltest.

Reizen blijft risico

Reizen is en blijft in deze tijd een risico. Houd de reisadviezen en de website Wijsopreis.nl goed in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. Alleen samen krijgen we corona onder controle.