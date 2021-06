Coronakredietregelingen ook te gebruiken voor herstelinvesteringen; verlengd tot 31 december 2021

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “De coronasituatie lijkt zich geleidelijk te verbeteren, waardoor er meer perspectief komt voor getroffen bedrijven. Voor ons economisch herstel is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk weer terug kunnen groeien naar de omzet en winst van vóór corona. Daarom hebben we uitgezocht of we de coronakredietregelingen die we opgezet hebben om de harde klappen op te vangen ook voor de herstelfase kunnen gebruiken, en dat kan voor meerdere doelen. Ik roep ondernemers op om bij hun financiers na te gaan of ze hiervoor in aanmerking komen.”