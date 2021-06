Laatste leveringen AstraZeneca deze week naar huisartsen

Ook de laatste huisartsen krijgen deze week de doses AstraZeneca die zij nodig hebben om bij 60-64-jarigen de 2e prik te zetten. Het gaat nog om sommige huisartsen in Zeeland, Zuid-Holland en Gelderland. De andere provincies zijn al eerder beleverd. De tweede prik kan korter volgen op de eerste dan aanvankelijk werd gedacht, en met oog op de Delta-variant is dat ook verstandig.

De vaccinatiestrategie uit november is: ouderen en kwetsbaren eerst. AstraZeneca kwam snel beschikbaar en er is toen besloten dat vaccin per provincie aan huisartsen ter beschikking te stellen voor mensen van 60 tot en met 64 jaar. De leveringen vielen daarna helaas vaak tegen en waren onregelmatig. Het is een belangrijk moment dat de allerlaatste huisartsen nu beleverd zijn. Voor huisartsen die te weinig besteld hadden en meer nodig blijken te hebben kan er volgende week nog een enkele nalevering zijn.

Minister Hugo de Jonge (VWS): “Het is fijn dat de allerlaatste huisartsen nu hun laatste leveringen AstraZeneca krijgen. Zeker met de opkomende Deltavariant moeten we ons goed beschermen, die tweede prik is daarvoor écht belangrijk. Ook de laatste mensen van 60 tot en met 64 jaar krijgen nu gelukkig snel hun tweede vaccinatie.”

De Gezondheidsraad bepaalde eerder dat de tweede prik met AstraZeneca binnen de bijsluiter moet vallen. Dit betekent dat mensen van 60 tot en met 64 jaar in principe na 4 weken al hun tweede prik kunnen krijgen. Dit is sneller dan aanvankelijk gedacht.