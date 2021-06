Weer meer landen krijgen een geel reisadvies

Vanaf donderdag 24 juni krijgen weer meer landen en gebieden een geel reisadvies. Dat betekent dat vakantiereizen naar deze bestemmingen niet langer door de Rijksoverheid worden afgeraden. Maar let op, er kunnen nog wel reisbeperkingen of andere maatregelen gelden die gevolgen hebben voor uw reis.



Binnen de Europese Unie gaat het om de volgende landen en gebieden: België (behalve het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Estland, Frankrijk, Griekenland (behalve Athene), de regio Sjeverna Hrvatska in Kroatië (inclusief Zagreb), Litouwen en Slovenië.

Oranje

Vanwege de zorgwekkende deltavariant wordt het reisadvies voor de Portugese hoofdstad Lissabon donderdag oranje: alleen noodzakelijke reizen. Reizigers uit Lissabon moeten vanaf dan een negatieve test laten zien als ze naar Nederland terugreizen en bij aankomst in Nederland gaan ze in quarantaine. De rest van Portugal en de Azoren en Madeira blijven geel.



Het reisadvies voor het vasteland van Spanje blijft oranje. Hoewel de coronacijfers in het vakantieland langzaam verbeteren, zijn ze helaas nog niet goed genoeg. Daarbij is niet alleen het aantal besmettingen van belang, maar ook het percentage van de tests dat positief is en het aantal reizigers dat corona uit Spanje meeneemt naar Nederland.

Buiten de EU

De reisadviezen buiten de EU baseert Nederland op de lijst met covid-veilige landen en gebieden van de Europese Unie. Op basis daarvan komen er veranderingen in de reisadviezen voor Albanië, Libanon, Hong Kong SAR, Macau SAR, Noord-Macedonië, Servië, Taiwan en de Verenigde Staten. Ook hier kunnen reisbeperkingen en andere maatregelen gelden. Zo gaat het reisadvies voor de Verenigde Staten naar geel, maar staat het land geen vakantiereizen toe.

Reizen blijft risico

Reizen is en blijft in deze tijd een risico. Houd de reisadviezen op de website Nederlandwereldwijd.nl/wijsopreis goed in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken besluit over de reisadviezen voor Europese landen op basis van advies van het RIVM en na overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kijk op de website van het RIVM voor meer informatie over hoe reisadviezen tot stand komen.